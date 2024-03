Après une étape au Japon, Mark Zuckerberg a poursuivi sa tournée asiatique en Corée du Sud. Le PDG de Meta en a profité pour rencontrer le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, mais aussi le président exécutif de Samsung, Jay Y. Lee. Il a affirmé sa volonté de renforcer sa coopération avec ...

Intelligence artificielle et réalité mixte, les deux priorités de Mark Zuckerberg

Durant leur entretien, le président de la Corée du Sud et le dirigeant de Meta ont discuté du potentiel élargissement de la collaboration avec Samsung. À l’heure actuelle, pour produire des composants électroniques, Meta fait appel à TSMC. Toutefois, les fortes tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan, pays où se situe le leader de la fabrication de semi-conducteurs, inquiètent Mark Zuckerberg. Le PDG de la maison mère de Facebook aimerait pouvoir compter sur Samsung au cas où TSMC venait à ne plus être aussi performant qu’aujourd’hui.

Aussi, face à la domination de Nvidia dans le secteur des accélérateurs d’IA, de nombreuses entreprises tentent de réduire leur dépendance vis-à-vis de ses composants, certes performants, mais coûteux. Meta a travaillé sur ses propres puces IA en interne et cherche un partenaire qui pourrait la fabriquer en grande quantité, sereinement. Dans la même veine, Microsoft s’est rapproché d’Intel pour la fabrication de ses puces IA, à l’occasion de l’ouverture de la filiale fonderie du groupe dirigée par Pat Gelsinger.

Outre les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, Yoon Suk-yeol et Mark Zuckerberg ont évoqué des sujets tels que la réalité mixte (XR), une des priorités de Meta. Afin de concurrencer le Vision Pro d’Apple, le géant américain de la tech envisage de concevoir un nouveau casque XR plus performant que ses modèles Quest Pro et Quest 3, déjà sur le marché. Plus tôt cette semaine, le dirigeant de Meta avait rencontré William Hoo, le PDG de LG Electronics afin d’étendre son partenariat avec l’entreprise. Cette dernière fabriquera les écrans OLED du prochain casque de réalité mixte de Meta.

Avant d’atterrir en Corée du Sud, Mark Zuckerberg était au Japon afin de discuter avec le Premier ministre Fumio Kishida. « Nous avons eu une conversation très productive sur l’IA et l’avenir de la technologie, et je suis vraiment enthousiasmé par le travail qui se déroule ici au Japon, » avait déclaré le dirigeant de Meta. Pour ce dernier, cette visite était l’occasion de découvrir les avancées nippones en matière de semi-conducteurs, notamment via la nouvelle entité Rapidus. D’ici la fin de la semaine, Mark Zuckerberg fera un crochet par l’Inde avant de revenir en Californie.