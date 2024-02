Partenaires depuis plusieurs années, Capgemini et Unity ont annoncé le 22 février, l’extension de leur « alliance stratégique ». L’entreprise française de services du numérique va s’emparer de la branche regroupant les activités d’Unity en lien avec les jumeaux numériques.

Vers la démocratisation des jumeaux numériques

Dans le cadre de cette acquisition, Capgemini aura un accès privilégié au moteur de jeu multiplateforme et aux solutions de visualisation 3D développés par l’entreprise américaine. « Ce nouvel accord avec Unity va permettre à Capgemini d’intégrer ce savoir-faire en logiciels de visualisation 3D dans le cadre de nos programmes de transformation pour les entreprises, afin de faire profiter nos clients des bénéfices de l’industrie intelligente à court et long terme », indique William Rozé, directeur exécutif de Capgemini Engineering.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec l’aide d’Unity, l’ESN française veut démocratiser la technologie de jumeaux numériques ou digital twin, des reproductions numériques d’objets, de produits, d’espaces, d’organisations. La manipulation numérique de ces reproductions permet de tester leur robustesse et leur fiabilité, d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements, et d’effectuer des ajustements en conséquence.

Le projet n’est pas sans rappeler celui dévoilé en juin 2022 par Siemens et Nvidia. Il avait pour objectif de créer un « métavers industriel ». Capgemini va déployer un certain nombre de solutions spécifiques aux secteurs intéressés par les jumeaux numériques : automobile, grande distribution, énergie, aéronautique, défense, santé, etc. Les compétences d’Unity dans la visualisation 3D et les jumeaux numériques viendront d’ajouter à celles de Capgemini en matière de transformation numérique.

Le développeur de logiciels y a vu une occasion d’accélérer le déploiement de ses solutions. « Grâce à son envergure et à l’étendue de ses services, de la conception et de l’ingénierie à la transformation de l’entreprise et à l’expertise en matière de données, Capgemini est bien placé pour libérer tout le potentiel de la technologie Unity pour les entreprises clientes dans tous les secteurs, à travers des cas d’usage spécifiques » explique Jim Whitehurst, directeur général d’Unity.

Un partenariat logique

Pour Unity, l’intégration de sa branche de jumeaux numériques au sein de Capgemini constitue une bonne nouvelle. Ces derniers mois, la firme a connu quelques déboires, notamment avec la démission de son PDG, John Riccitiello, en place depuis 2014. À trois reprises en 2023, l’entreprise a réduit ses effectifs dans le but de réduire ses coûts.

De son côté, avec cette acquisition, Capgemini poursuit sa stratégie de diversification visant à proposer des solutions technologiques toujours plus performantes à ses clients. Après s’être investie dans la création d’un cloud de confiance avec Orange, la société va miser près de 2 milliards d’euros sur l’intelligence artificielle (IA) générative, se rapprochant de la pépite française en la matière : Mistral AI.