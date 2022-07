Siemens et Nvidia ont annoncé l’extension de leur partenariat en vue de créer un « métavers industriel ». Dans un communiqué de presse du 30 juin, l’entreprise allemande a déclaré que ce nouveau partenariat vise à transformer le secteur manufacturier à travers les technologies immersives. Les deux sociétés conjugueront leurs forces, à l’appui des plateformes Nvidia Omniverse et Siemens Xcelerator, pour créer des jumeaux numériques « haute-fidélité » et les mettre à la portée des entreprises de toutes tailles.

Simuler un produit depuis la conception au déploiement

Les jumeaux numériques sont des répliques virtuelles d’objets physiques qui trouvent application dans de nombreux domaines comme l'ingénierie, l’industrie ou encore le bâtiment. Ils offrent la possibilité de modéliser et simuler des projets de construction ou des chaînes de fabrication avant de migrer vers la création et la production.

Avec la fusion des technologies de Nvidia et Siemens, cette modélisation digitale atteindra un autre niveau. D’une part, le moteur de monde virtuel industriel basé sur l’IA d’Omniverse Nvidia permet de créer des jumeaux numériques en temps réel. D’autre part, la plateforme Xcelerator de Siemens favorisera l’élargissement de l’écosystème de l’IA à un monde d’automatisation industrielle.

« Nous pouvons désormais fusionner les données depuis le point de conception, tout au long de la gestion du cycle de vie du produit, jusqu'à l'automatisation des usines jusqu'à l'optimisation de l'usine après le déploiement - tout ce cycle de vie peut désormais se dérouler dans un seul monde », commente Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

Étendre l’usage des jumeaux numériques

Le partenariat entre Nvidia et Siemens étendra le potentiel des jumeaux numériques à toutes les entreprises. L’objectif de la connexion Xcelerator et Omniverse est d’offrir une solution de simulation dans laquelle les clients industriels peuvent identifier les problèmes majeurs et y apporter immédiatement des solutions.

« Les jumeaux numériques photoréalistes basés sur la physique embarquée dans le métavers industriel ont un formidable potentiel pour transformer nos économies et nos industries en offrant un monde virtuel dans lequel les gens peuvent interagir et collaborer pour résoudre des problèmes réels. Grâce à ce partenariat avec NVIDIA, nous ferons du métavers industriel une réalité pour les entreprises de toute taille » résume Roland Bush, PDG de Siemens AG.