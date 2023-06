Hub One a été choisi pour mener l’installation du réseau WiFi et d’internet des objets (IoT) dans l’ensemble des stations et rames du projet Grand Paris Express. La société du ...

Hub One a été choisi pour mener l’installation du réseau WiFi et d’internet des objets (IoT) dans l’ensemble des stations et rames du projet Grand Paris Express. La société du Grand Paris, l’entreprise publique en charge de la construction des futures lignes du métro parisien qui ouvriront tout au long de la décennie, a annoncé la nouvelle le 27 juin 2023.

La WiFi et la 5G prévues dans les nouvelles lignes du métro parisien

En juin 2020, la RATP annonçait que l’ensemble de son réseau de transport en commun souterrain était couvert grâce à la 4G. Le transilien, le RER ainsi que le métro proposent à leurs usagers un accès à l’internet mobile. Afin de profiter de cette connexion, il est nécessaire pour l’utilisateur d’avoir un forfait 3G, 4G ou 5G, lui permettant de surfer sur le web. Une personne n’ayant pas ce type de forfait ne peut donc pas se connecter à internet… Du moins pour l’instant !

Pour la première fois en 2024, deux lignes du métro parisien devraient être totalement couvertes à internet grâce à un WiFi gratuit. La ligne 14, la plus récente du métro à l’heure actuelle et qui va être prolongée au sud vers l’Aéroport d’Orly, ainsi que la ligne 15 dont le tronçon sud constitue une partie de la ligne circulaire du Grand Paris Express.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’ici 2030, 200 kilomètres de lignes, 65 gares et 170 rames verront le jour au travers des lignes 15, 16, et 17 et 18 du métro parisien qui desserviront principalement la petite couronne d’Ile de France. L’ensemble de ces infrastructures seront équipées en WiFi gratuit dès leur ouverture respective. Elles bénéficieront également du réseau 5G qui arrivera sur le métro parisien avec l’ouverture de la ligne 15 sud.

Nouveau challenge technique et ambitieux pour Hub One

Le budget du projet estimé à plus de 10 millions d’euros. « Nous sommes très fiers de collaborer à ce projet d’envergure qui vise à transformer la mobilité et à simplifier la vie de plusieurs millions de Franciliens. […] L’expertise et la réactivité de nos équipes nous permettra de relever ce beau challenge, » souligne Guillaume de Lavallade, Directeur Général d’Hub One dans un communiqué.

Par le passé, Hub One a travaillé au sein de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle ainsi que dans celui d’Orly afin d’installer des bornes WiFi permettant aux voyageurs d’avoir un accès à internet dans les aérogares. Dans le cadre du Grand Paris Express, plusieurs milliers de bornes seront installées. Des contraintes techniques sont à prévoir au niveau des rames, assez étroites, qui verront certaines de leurs installations WiFi être présentes à l’extérieur de l’habitacle voyageur.

En association avec cette entreprise, la banque des territoires, actionnaire minoritaire de la future société de projet, portera concession sur une durée de 14 ans. « Ce réseau contribuera à la vitrine numérique pour les voyageurs du Grand Paris Express, il sera aussi le socle du développement de nouveaux usages pour les territoires qu’il traverse, » conclut Richard Curnier, Directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires.