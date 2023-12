Bird vient de déposer le bilan en vertu du chapitre 11 de la protection contre les faillites aux États-Unis, lui permettant de poursuivre ses opérations. Les difficultés rencontrées par la ...

Bird vient de déposer le bilan en vertu du chapitre 11 de la protection contre les faillites aux États-Unis, lui permettant de poursuivre ses opérations. Les difficultés rencontrées par la société sont à l’image du secteur des trottinettes en libre-service, largement en déclin.

Une vente dans les 90 à 120 jours à venir

Fondée en 2017 par Travis VanderZanden, ancien dirigeant de Lyft et d’Uber, Bird est l’une des nombreuses entreprises ayant démocratisé la micromobilité en libre-service dans les villes du monde entier. En 2018, elle est devenue la start-up la plus rapide à atteindre le statut de licorne. Le rêve n’aura pas duré longtemps.

Bird vient de se déclarer en faillite, et annonce dans le même temps un accord de restructuration avec ses créanciers existants, incluant la vente d’actifs dans le cadre de la procédure. « Bird fonctionnera comme d’habitude pendant ce processus, en maintenant le même service pour ses usagers et en respectant ses engagements envers les villes partenaires, les gestionnaires de flotte et les employés », assure la société dans un billet de blog.

Les prêteurs actuels de Bird se sont engagés à acquérir ces actifs, établissant ainsi le prix de départ pour la vente, bien que l’entreprise puisse considérer des offres plus élevées. Cette transaction reste soumise à l’approbation de la Cour de la faillite. Le processus de vente devrait être achevé dans les 90 à 120 jours à venir.

« Cette annonce représente une étape importante dans la transformation de Bird, qui a commencé avec la nomination de nouveaux dirigeants au début de cette année. Nous progressons vers la rentabilité et visons à accélérer ce progrès en redimensionnant notre structure de capital par le biais de cette restructuration », commente Michael Washinushi, PDG par intérim de Bird.

Retirée du NYSE en septembre

Après une croissance ultrarapide, la société a été contrainte de largement réduire ses activités pendant la pandémie. L’hostilité grandissante des citadins, à l’instar des habitants de Paris, a également compliqué ses opérations. En septembre, le New York Stock Exchange (NYSE) a suspendu la cotation de Bird, qui s’était introduite en Bourse 2021. Sa capitalisation, tombée en dessous du seuil de 15 millions de dollars, était trop basse.

« Nous restons concentrés sur notre mission : rendre les villes plus agréables à vivre en utilisant la micromobilité pour réduire l’utilisation de la voiture, le trafic et les émissions de carbone », continue Michael Washinushi. Ses activités en Europe et au Canada ne sont pas concernées par le dépôt de bilan, précise l’entreprise.