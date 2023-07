Surprise par sa grande popularité, la start-up indienne Ola Electric Mobility aurait l’ambition de réaliser une introduction en bourse (IPO) plus tôt que prévu. Elle se spécialise dans les solutions de mobilité électrique, notamment les deux roues.

Numéro 1 du marché indien

Lancée en 2017, Ola a commencé à commercialiser ses scooters électriques en décembre 2021 en Inde. Elle est désormais le leader du secteur avec 38 % de parts dans ce marché. La firme a écoulé plus de 239 000 véhicules.

Bhavish Aggarwal, PDG et fondateur d’Ola Electric Mobility, a expliqué dans une interview à Bloomberg que ce succès avait chamboulé ses plans d’entrée en bourse. « Je pensais qu’il me faudrait quatre à six ans de chiffre d’affaires pour devenir public. Maintenant, je sens que ce sera bien plus tôt. Ola Electric a connu une croissance et une maturité plus rapides que ce que j’avais initialement prévu en raison de la forte réponse du marché », a-t-il confié. Il n’a toutefois pas précisé de date pour une éventuelle IPO.

Soutenue par SoftBank et Tiger Global Management, Ola affiche de grandes ambitions et ne compte pas se contenter du marché des scooters. Des plans pour dévoiler une moto d’ici la fin de 2023 et une voiture électrique d’ici 2024 sont en préparation, bien que cette chronologie puisse éventuellement changer. La start-up envisage également d’exporter ses scooters électriques en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Europe.

Ola veut contrôler toute la conception de ses véhicules

Aggarwal construit une vaste usine de batteries dans le sud de l’Inde, afin de fabriquer des cellules lithium-ion principalement pour les véhicules de son entreprise. Il envisage également d’offrir des solutions de stockage de l’énergie et d’énergie domestique.

La fabrication en interne des composants des véhicules électriques aidera Ola à vendre des voitures à plus grande échelle et à augmenter ses marges, estime le PDG. Le marché indien de l’électrique reste tout de même difficile à conquérir, les véhicules à moteur à combustion représentant encore, et de loin, le mode de transport personnel privilégié dans le pays. Le manque d’installations de recharge constitue en outre un frein à l’essor de l’électrique.

Ola s’est également développée dans d’autres secteurs au fil des années. Sa plateforme de transport a annoncé en mars 2022 qu’elle acquérait Avail Finance, une néobanque fondée par le frère du cofondateur d’Ola.