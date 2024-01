Les entreprises spécialisées dans la micromobilité Dott et Tier vont fusionner. Une opération qui signale la consolidation du marché, pourtant disputé par de nombreux acteurs au cours de la deuxième partie des années 2010.

Un secteur en difficulté

En regroupant leurs équipes et leurs activités, les deux entreprises, qui proposent des trottinettes en libre-service, espèrent enfin atteindre la rentabilité. « Aujourd’hui, notre modèle d’exploitation est assez bon. Nous parvenons à être rentables dans la plupart de nos villes. Nous sommes juste à la traîne lorsqu’il s’agit de passer à l’échelle supérieure. Maintenant, nous avons le meilleur des deux mondes avec suffisamment de véhicules et un bon modèle opérationnel et financier, de sorte qu’il est viable à long terme », a expliqué Matthieu Faure, chef marketing et communication chez Dott, à TechCrunch.

Après une croissance ultrarapide, les entreprises de micromobilité ont été contraintes de largement réduire leurs activités pendant la pandémie. L’hostilité grandissante des citadins, à l’instar des habitants de Paris, a également compliqué leurs opérations. Mis à part Lime qui est désormais rentable, nombre d’acteurs du secteur sont en difficulté. Bird annonçait son dépôt de bilan au mois de décembre.

Pour sa part, Tier a récemment licencié 22 % de ses effectifs. La firme s’est également délestée de certaines de ses activités.

Les détails de l’opération encore flous

Pour l’instant, les deux applications resteront distinctes et disponibles sur l’App Store et le Google Play Store dans plus de vingt pays. Reste à voir comment la fusion sera menée, Tier et Dott ayant adopté des stratégies différentes. Quand la première a davantage tenté de se diversifier et mené des acquisitions, la seconde a surtout internalisé ses opérations et s’est déployée dans moins de marchés.

Henri Moissinac, cofondateur et PDG de Dott, sera le PDG de la nouvelle société. Le PDG de Tier, Lawrence Leuschner, en deviendra le président. Maxim Romain, directeur de l’exploitation de Dott, endossera le même rôle pour l’entité combinée, tandis qu’Alex Gayer, directeur financier de Tier, conservera aussi son poste.

Certains des investisseurs existants des deux firmes vont injecter davantage de liquidités. Ils seront rejoints par Estari, M&G, Prosus Ventures, Novator and White Star Capital. Après la fusion, la nouvelle entreprise espère générer plus de 200 millions d’euros de revenus.