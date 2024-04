BlaBlaCar vient d’atteindre sa majorité. Dix-huit ans, cela se fête ! Ce que la licorne française a fait à sa manière, en annonçant, ce 3 avril, un financement de 100 millions d’euros. La somme a été récoltée auprès de grandes banques : BNP Paribas, Société Générale, HSBC, JP Morgan, Citibank, ...

BlaBlaCar vient d’atteindre sa majorité. Dix-huit ans, cela se fête ! Ce que la licorne française a fait à sa manière, en annonçant, ce 3 avril, un financement de 100 millions d’euros. La somme a été récoltée auprès de grandes banques : BNP Paribas, Société Générale, HSBC, JP Morgan, Citibank, etc.

L’enveloppe sera dédiée à des acquisitions d’entreprises. « Cela fait deux ans que nous avons des cibles en tête », confie aux Echos le cofondateur et dirigeant de la plateforme de covoiturage, Nicolas Brusson. BlaBlaCar s’intéresse à des agences de voyages en ligne, particulièrement sur les marchés brésilien, mexicain et indien.

Son entreprise s’est déjà développée grâce à la fusion-acquisition. En 2019, elle a acheté Ouibus afin de lancer le réseau BlaBlaCar Bus qui connecte aujourd’hui 16 pays européens. Dans le même temps, l’acquisition du projet de transport international russe Busfor, soutenue par le développement d’une plateforme de distribution, a permis à BlaBlaCar de conquérir les marchés d’Europe de l’Est et du Brésil. En 2023, le rachat de Klaxit, une start-up française spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, a ouvert de nouvelles perspectives de développement dans l’Hexagone.

Évoquée avant le Covid, une éventuelle cotation en bourse n’est plus à l’ordre du jour. « Nous ne sommes pas dans une démarche d’introduction boursière et je ne pense pas que nous le serons bientôt […] Notre objectif est de rester privé, de réaliser le même type de financement que celui que nous venons d’obtenir et de nous développer », a confié auprès de Bloomberg Nicolas Brusson.

En 2023, la licorne a permis à 80 000 passagers de réserver un trajet en bus ou en covoiturage, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2022. Ce qui s’est traduit par un chiffre d’affaires en hausse de 29 % qui a atteint les 253 millions d’euros. L’entreprise se félicite également d’être rentable depuis 24 mois, terminant ainsi 2023 avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) positif.

« L’atteinte de la rentabilité démontre la maturité et la stabilité financière de BlaBlaCar et nous donne les moyens de financer de nouveaux projets, d’encourager de nouvelles innovations et d’explorer de nouvelles acquisitions », soutient dans un communiqué Nicolas Brusson.

Cette progression est particulièrement soutenue par les marchés émergents, comme ceux d’Inde et du Brésil, qui enregistrent des croissances à trois chiffres. Le Brésil est d’ailleurs devenu le premier pays en termes de trajets de covoiturage, passant devant la France pour la première fois.

En France, la croissance de BlaBlaCar a notamment été soutenue par l’augmentation de l’usage du covoiturage pour les déplacements domicile-travail, favorisé par le Plan Covoiturage du gouvernement et l’engagement de plus de 100 collectivités locales auprès de BlaBlaCar Daily.