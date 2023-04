Les habitants de Paris ont voté ce dimanche 2 avril à 89,03 % contre le maintien en libre-service des trottinettes électriques dans la capitale. Les utilisateurs réguliers pourront se rabattre sur les vélos en libre-service.

Les trois opérateurs de trottinettes en libre-service prennent acte du résultat

Plus de 6 ans après leur arrivée sur les trottoirs de Paris, les trottinettes électriques en libre-service quitteront les rues de la capitale d’ici le 31 août 2023. Date à laquelle les contrats des trois opérateurs Lime, Tier et Dott prendront fin.

Dans la même catégorie L’Union européenne adopte définitivement l’interdiction des moteurs thermiques en 2035

Il y a quelques semaines, Anne Hidalgo s’était engagée « à respecter purement et simplement le résultat quel qu’il soit ». Elle avait même fait campagne contre, en appuyant sur la réduction des « nuisances » sur la route et les trottoirs.

Le vote a eu lieu ce dimanche 2 avril de 9h à 19h dans les bureaux des mairies d’arrondissement. Cette « vocation citoyenne » a été marquée par une très faible participation, inférieure à 8 %, des électeurs inscrits. Les trois opérateurs de trottinettes électriques ont déploré cette participation dans un communiqué commun publié dimanche soir « Nous prenons acte de cette consultation inédite, dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes : plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale. Cela a conduit à creuser un fossé entre le pour et le contre, d'une amplitude rarement observée dans un vote en France qui reflète des conditions asymétriques ».

Les opérateurs avaient pourtant mis les moyens de leur ambition pour gagner ce vote. Ils avaient notamment proposé une course gratuite le jour du vote et réalisé une importante campagne sur les réseaux sociaux. Plusieurs influenceurs ont tenté à travers des publications Instagram, Twitter ou encore TikTok de mobiliser les jeunes pour aller voter. Nicolas Gorse, directeur général de Dott, s’était défendu sur RMC en affirmant que cette campagne était légale.

Après le résultat du vote, Anne Hidalgo a pris la parole en remerciant les « 100 000 Parisiens qui se sont exprimés » en poursuivant « Une fois de plus, Paris à su innover ». Contacté par Siècle Digital, Lime n’a pas répondu sur leurs prochains investissements dans d’autres villes françaises, mais à promis de continuer « d’offrir un service de mobilité douce à tous les Parisiens grâce à nos vélos électriques. »