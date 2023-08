La Semaine Européenne de la Mobilité approche à grands pas. À cette occasion, EuraTechnologies, move FACTORY, Trackap et Transalley, quatre acteurs de l’innovation des Région Hauts-de-France, associent leurs forces le temps d’un événement inédit : Mobil’in, le premier rendez-vous fédérateur dédié à la mobilité urbaine de demain pour le territoire.

Décideurs et acteurs de l’industrie se réuniront pour découvrir les projets qui révolutionneront la mobilité de demain et les solutions aux grands défis de la mobilité urbaine : enjeux climatiques, réglementations environnementales, inclusion… Un programme riche en rencontres, en pitchs et en tables rondes est prévu.

Mobil’in propose trois rendez-vous sur trois jours dans trois lieux différents. Le premier temps fort sera le showroom des start-up de la mobilité, organisé par EuraTechnologies et Trackap. Les deux entreprises vous attendent le mardi 19 septembre de 14h à 20h à Lille pour découvrir les initiatives de mobilité durable qui transformeront l’avenir.

Découvrir les jeunes pousses qui révolutionneront la mobilité urbaine de demain

Pour cette première journée, une quarantaine de start-up exposeront leurs innovations au sein de l’atrium d’EuraTechnologies. Pour qu’elles puissent introduire leurs projets, l’espace de 1 600 m² sera aménagé comme une route avec des places de parking. Les décideurs et visiteurs curieux découvriront leurs inventions à travers un véritable parcours déambulatoire.

Vélo, gyroroues, trottinettes, motos… Une multitude de modes de déplacement durables sera présentée. En outre, les participants pourront en apprendre plus sur le modèle Mobility-As-A-Service, qui révolutionne l’expérience de déplacement. Des solutions hardware, software et d’infrastructure pour la mobilité durable urbaine et des solutions énergétiques liées à celle-ci seront aussi à découvrir.

Pour les industriels, responsables innovation et chargés des partenariats, ce sera l’occasion d’échanger avec des jeunes pousses du secteur et, potentiellement, de nouer des alliances stratégiques avec celles-ci.

Deux appels à candidature

L’objectif de ce temps fort est de mettre en lumière les innovations du territoire et de permettre à de nouveaux projets de voir le jour. Pour ce faire, EuraTechnologies et Trackap lancent deux appels à candidature. Le premier vise les start-up et solutions innovantes de la région Hauts-de-France qui aimeraient être exposées lors de ce showroom.

Le deuxième s’adresse aux porteurs de projet qui souhaiteraient pitcher leur idée de solution de mobilité durable. À la clé, une place au coworking et un accompagnement dans un des incubateurs phares des Hauts-de-France. Autant d’éléments qui vous aideront à donner un coup de boost à votre activité. Vous avez jusqu’au 15 septembre pour soumettre votre candidature.

Des tables rondes pour aborder l’avenir de la mobilité urbaine

Les participants pourront en apprendre davantage sur le futur de la mobilité urbaine à travers deux tables rondes, animées par des experts du domaine. La première portera sur les plans d’actions prévus par les collectivités locales de la région Haut-de-France. Ce sera l’opportunité de faire le point sur le cadre qu’imposeront les politiques et financeurs au cours des quinze prochaines années, et les investissements qui seront réalisés. Des informations indispensables aux acteurs de la mobilité, grâce auxquelles ils pourront mieux se projeter et ainsi établir une stratégie de développement adéquate.

Dans un second temps, les intervenants échangeront autour d’une question clé : dans le Nord, comment le monde de l’industrie trouve-t-il son second souffle grâce aux start-up ? Ils reviendront sur le rôle clé des jeunes pousses dans le développement des entreprises du secteur.

Après le showroom, Mobil’in vous donne rendez-vous le 20 septembre avec Transalley pour découvrir comment mieux financer les start-up de la mobilité pour une filière pérenne en région. Lors de la dernière journée, le 21 septembre, move FACTORY vous dévoilera comment concrétiser, ensemble, les solutions pour un territoire innovant et une mobilité à faible émission.

Vous l’aurez compris, Mobil’in est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Pour découvrir les solutions de demain qui répondront réellement aux enjeux de la mobilité urbaine, inscrivez-vous dès maintenant.