Invités à voter pour ou contre la hausse des tarifs pour le stationnement de « voitures individuelles lourdes, encombrantes, et polluantes » de type SUV, les parisiens ont fait leur choix. Le 4 février, ils se sont exprimés en faveur d’un triplement des prix pour ces modèles de véhicules.

Les conducteurs de SUV contraints de mettre la main à la poche pour stationner dans Paris

Alors que 1,3 million de parisiens avaient la possibilité de se rendre aux urnes dans l’un des 38 bureaux de votes ouverts pour l’occasion, seuls 78 000 d’entre eux ont fait le déplacement, soit 5,68 % des électeurs. 54,55 % d’entre eux se sont prononcés en faveur de la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des SUV.

C’est « un petit peu moins de participation que pour les trottinettes », a déclarée Anne Hidalgo, la maire de Paris (Parti Socialiste), faisant référence au vote pour l’interdiction des trottinettes électriques en libre-service qui avait été approuvée par 89 % des votants pour une participation légèrement supérieure (7,46 % des électeurs inscrits). Cela reste un très bon résultat selon l’élue parisienne, qui a salué un « choix clair des Parisiens, […] bon pour notre santé et bon pour la planète ».

Le groupe d’opposition Les Républicains a jugé que la votation s’était déroulée « dans l’indifférence générale ». Les résultats par arrondissement font état d’une nette scission politique. Le « pour » reste majoritaire dans les arrondissements dirigés par la gauche, tandis que les électeurs assimilés à ceux administrés par la droite ont privilégié le « contre ».

Même si les parisiens ont voté en faveur de cette mesure, il faudra attendre le mois de mai avant qu’elle ne soit débattue puis votée au conseil de Paris. Si tout se passe bien, les élus de gauche devraient s’aligner sur le choix du peuple, afin de valider le triplement des tarifs de stationnement visiteurs pour les SUV, pour une application au 1er septembre.

Concrètement, au lieu de six euros pour la première heure de stationnement dans les arrondissements centraux, du 1er au 11ème arrondissement, les conducteurs de SUV ne résidant pas sur Paris paieront dix-huit euros. Ce tarif serait de douze euros pour les arrondissements 12 à 20, au lieu de quatre euros aujourd’hui. Pour six heures, à savoir la durée maximale pour un stationnement visiteur, les utilisateurs de SUV paieraient entre 150 et 225 euros, en fonction de l’arrondissement où ils se trouvent.

La hausse des tarifs a principalement pour but de dissuader les conducteurs de véhicules imposants de circuler dans la capitale et de se garer en extérieur. Les voitures concernées sont les quatre roues thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que les voitures électriques de plus de 2 tonnes.