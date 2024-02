Cet épisode est disponible sur les plateformes de streaming.

2023 était-elle une année réussie pour la French Tech ? Le nombre d’opérations comme le montant récolté par les start-up françaises a chuté selon le baromètre annuel Tech Insights de KPMG. Rien d’étonnant, cela s’inscrit dans la lignée de 2022, une année inscrite sous le signe de la sobriété. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt, la frilosité des investisseurs ainsi qu’une recherche de la rentabilité ont entraîné une raréfaction de l’offre de financement. Malgré tout, quelques champions sont parvenus à réaliser des levées de fonds impressionnantes et la France s’en est bien mieux sorti que ses voisins européens. Siècle Digital a décidé de dresser le bilan contrasté des levées de fonds dans la French Tech en 2023 avec Jean-Pierre Valensi, Associé KPMG France.

Une French Tech résiliente

En 2022, 365 opérations ont été réalisées, pour 12,3 milliards d’euros levés en France. En 2023, ce montant a chuté : 281 opérations pour 8,3 milliards d’euros levés. Une baisse importante loin d’être étonnante. « Je dirais que c’était une année en demi-teinte », confirme Jean-Pierre Valensi. « C’est vrai que nous avons noté un recul des levées de fonds, pratiquement une division par deux », poursuit-il. Le nombre d’opérations supérieures à 100 millions d’euros a, lui, drastiquement baissé. Cependant, des différences selon le profil des entreprises apparaissent rapidement. L’expert évoque une « réduction des levées de fonds par les jeunes start-up ». « Ce n’est pas forcément de bon augure pour l’avenir », confesse-t-il. En 2023, l’ancienneté des entreprises de la French Tech a donc joué un rôle important. Celles ayant entre 11 et 15 ans ont même progressé. Elles ont conclu 38 opérations contre 34 l’année précédente, permettant de lever près de 1,8 milliard d’euros, contre 1,5 milliard en 2022.

Les sociétés les plus anciennes sont également, bien souvent, les plus matures. Elles ont appris à « respecter le business plan, à se projeter dans l’avenir avec des réalisations concrètes ». De quoi rassurer les investisseurs dans une période économique difficile. D’un point de vue international, la France a fait mieux que ses voisins, en partie grâce à ses champions tels que Mistral AI et Verkor. Le Royaume-Uni a pour sa part enregistré une chute de 57% des levées de fonds par rapport à 2022. De quoi espérer une année 2024 positive ? À ce sujet, l’Associé KPMG France tient à mettre en avant une « bonne résilience de la French Tech. Nous sommes largement au-dessus de 2019 et 2020 ». Toutefois, selon lui, il est pour le moment difficile de prévoir comment se passera 2024 pour la French Tech. « Nous pouvons nous attendre à une baisse progressive des taux directeurs. La deuxième chose, c’est que nous avons constaté en 2023 un rebond des valeurs technologiques aux États-Unis. Cela peut changer la donne. Mais le contexte va rester assez contraint » analyse-t-il.