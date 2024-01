En ce début d’année, la Hongrie a lancé un projet visant à développer des infrastructures dans le but dynamiser la production de batteries de véhicules électriques. C’est la ville de Debrecen qui a été choisie pour y établir l’un des plus grands pôles de fabrication d’Europe. La Hongrie, nouveau pôle ...

En ce début d’année, la Hongrie a lancé un projet visant à développer des infrastructures dans le but dynamiser la production de batteries de véhicules électriques. C’est la ville de Debrecen qui a été choisie pour y établir l’un des plus grands pôles de fabrication d’Europe.

La Hongrie, nouveau pôle européen pour la production de batteries

Pour mener à bien ce large plan de modernisation des infrastructures de production de Debrecen, le gouvernement hongrois va débourser 700 milliards de forints, soit 1,85 milliard d’euros. Comme l’a indiqué János Lázár, le ministre hongrois des Travaux publics et des Investissements, ce projet permettra de moderniser « les transports, les routes et la gestion des eaux potables et usées, » de la deuxième ville du pays.

Grâce à ces travaux, la Hongrie cherche à faire de Debrecen, une région privilégiée par les constructeurs automobiles et fabricants de batteries de véhicules électriques. Au cours des huit dernières années, l’agglomération a attiré 12,5 milliards d’euros d’investissements directs provenant de l’étranger. Parmi les entreprises ayant décidé de s’implanter dans la zone, EVE Energy, l’un des fournisseurs de BMW, et le fabricant chinois de batterie lithium ion Contemporary Amperex Technology (CATL). Ce dernier est d’ailleurs en train de construire une usine de plus de 7 milliards d’euros dans la ville avec le soutien de Mercedes-Benz et Volkswagen.

Entre 2015 et 2023, la taille du parc industriel de Debrecen a été décuplée, atteignant plus de 40 000 hectares. D’après János Lázár, grâce à la modernisation du site, la population de la deuxième ville de pays devrait bondir de 25 %. À chaque fois qu’une nouvelle entreprise a décidé de s’implanter ou de s’agrandir dans la zone, elle a toujours cherché à recruter. Un point n’a pas laissé de marbre le gouvernement hongrois qui cherche à faire baisser le chômage dans le pays.

Selon Bloomberg, la Hongrie, malgré sa population d’à peine 10 millions d’habitants, devrait devenir dans les prochains mois, le quatrième producteur de batteries, derrière la Chine, les États-Unis et l’Allemagne. La première puissance européenne accueille depuis plusieurs années, de nombreuses fabriques de batteries et de semi-conducteurs, souvent à destination du secteur automobile. Outre la Hongrie et l’Allemagne, c’est la Suède, notamment par le biais de Northvolt, qui tire son épingle du jeu en Europe grâce à sa gigafactory présente dans le nord du pays scandinave, à Skellefteå.