Le fabricant de batteries Northvolt vient de lever 1,2 milliard de dollars auprès d’investisseurs internationaux. Objectif : augmenter sa production de sa gigafactory dans le nord de la Suède.

Besoin de fonds

Fondée en 2016, Northvolt conçoit, développe et assemble des batteries lithium-ion destinées à l’industrie automobile. La première batterie issue de son usine suédoise a été réalisée en 2021. L’entreprise vantait alors l’ouverture d’un « nouveau chapitre de l’histoire industrielle européenne ».

Depuis, elle ne cesse de lever des fonds. En plus de ce nouveau tour de table, effectué, entre autres, auprès de Danica Pension, KfW, CDPQ, East Innovate and Investissement Quebec, Northvolt a étendu une note convertible de l’année précédente à 3,5 milliards de dollars. De cette manière, elle a atteint le même montant qu’elle avait sécurisé lors d’une autre levée de fonds organisée en août.

Selon le directeur financier de l’entreprise, Alexander Hartman, la note convertible a été bénéfique, car « elle minimise les discussions sur l’évaluation, offre une protection contre les baisses et se convertit en actions à l’avenir ». Si des rumeurs sur une cotation boursière imminente ont circulé, le CFO est clair : « Il y a de l’argent sur le marché privé et nous avons la capacité d’attendre au-delà de 2024 ». Depuis sa création, Northvolt a levé plus de 10 milliards de dollars en actions et en dettes.

Investissements massifs

« Nous allons continuer à investir massivement dans nos projets en Suède et à l’étranger », a annoncé Hartman lors d’une interview accordée à Bloomberg. La société dispose d’environ 200 millions de dollars d’investissements mensuels pour l’expansion de la production et la montée en puissance de l’ensemble du groupe, a-t-il ajouté. Elle prévoit également de construire une vaste usine en Allemagne, pour laquelle elle va obtenir 1 milliard d’euros de subvention de la part de l’Union européenne, « afin d’encourager les mesures de soutien dans les secteurs clés pour la transition vers une économie nette zéro ».

Les lourds investissements de Northvolt entraînent d’importantes pertes. Au cours des neuf premiers mois de l’année, celles-ci ont été multipliées par huit pour atteindre près d’1,1 milliard de dollars. « Nous avons un plan d’investissement très lourd. La construction d’une industrie coûte cher en termes de dépenses d’investissement et d’exploitation, et le rapport intermédiaire le reflète », justifie le CFO.

En outre, il regrette des coûts plus élevés que prévu, en raison de plusieurs facteurs comme les retards causés par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, Alexander Hartman explique que son entreprise continuera à lever des fonds au cours de 2024. « À l’aube de 2024, l’intérêt des investisseurs reste très élevé. Nous sommes sur le point d’attirer encore plus de grandes institutions internationales », s’est-il enthousiasmé.