Le fabricant de batteries lithium-ion Northvolt a annoncé ce mardi 16 janvier avoir levé 5 milliards de dollars sous la forme du plus important prêt vert obtenu en Europe. Cette nouvelle levée de fonds devrait lui permettre d’augmenter la capacité de son usine située dans le nord de la Suède, son pays d’origine, et y implanter une usine de recyclage adjacente.

« Une étape importante pour la transition écologique en Europe »

Fondée en 2016, Northvolt conçoit, développe et assemble des batteries destinées à l’industrie automobile. La première batterie issue de son usine suédoise a été réalisée en 2021. L’entreprise vantait alors l’ouverture d’un « nouveau chapitre de l’histoire industrielle européenne ». Depuis, elle enchaîne les levées de fonds pour financer ses multiples efforts d’expansion.

Les 5 milliards de dollars supplémentaires sont garantis par les agences de crédit à l’exportation et fournis par 23 banques commerciales, ainsi que par la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement. Il s’agit d’un financement sans recours : le remboursement proviendra des bénéfices du projet et non des actifs de la société.

Cette nouvelle initiative intervient alors que Northvolt, élément central des efforts déployés par l’Europe pour mettre en place une chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, est en retard sur ses objectifs de production. L’entreprise suédoise a reçu des commandes d’une valeur de plus de 55 milliards de dollars de la part de plusieurs constructeurs automobiles européens, dont BMW, Scania, Volvo et Volkswagen.

Au total, elle a obtenu plus de 13 milliards de dollars de fonds propres et de dettes pour étendre ses activités. « Ce financement est une étape importante pour la transition énergétique en Europe », assure Peter Carlsson, directeur général de Northvolt.

Une usine en préparation en Allemagne

Il y a peu, l’Union européenne (UE) approuvait le plan de l’Allemagne visant à subventionner à hauteur d’1 milliard d’euros la nouvelle usine de production de Northvolt dans la ville de Heide. Les décideurs européens mettent tout en œuvre pour inciter la firme à investir en Europe, plutôt qu’en Amérique du Nord.

« Cette subvention allemande de 902 millions d’euros est la première aide individuelle approuvée pour empêcher qu’un investissement soit détourné de l’Europe », rappelait alors Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence.

Northvolt prévoit tout de même d’implanter une usine au Canada. Le projet est estimé à 5,2 milliards de dollars.