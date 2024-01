Au tour de Google de mener une nouvelle vague de licenciements. Ce mercredi 10 janvier, la firme de Mountain View a annoncé la suppression de centaines de postes au sein de ses équipes d’assistants numériques, de matériel et d’ingénierie. Des suppressions de postes depuis début 2023 Début d’année peu reluisant ...

Au tour de Google de mener une nouvelle vague de licenciements. Ce mercredi 10 janvier, la firme de Mountain View a annoncé la suppression de centaines de postes au sein de ses équipes d’assistants numériques, de matériel et d’ingénierie.

Des suppressions de postes depuis début 2023

Début d’année peu reluisant pour l’industrie de la tech. Après Xerox, Unity et Amazon, Google annonce également une réduction de ses effectifs. Sa division principale d’ingénierie, Google Assistant, ainsi que l’unité chargée des smartphones Pixel, des montres Fitbit et du Google Nest sont concernées. « Nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant l’emploi de certains salariés de Google et nous avons le regret de vous informer que votre poste est supprimé », a indiqué l’entreprise aux personnes affectées.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Depuis 2022, Sundar Pichai, le PDG de la maison mère de Google, Alphabet, met en garde ses employés face à un ralentissement de l’économie et à des temps difficiles. La tendance est globale dans la filière technologique. Pendant des années, les entreprises ont privilégié la croissance en embauchant massivement. La pandémie a accéléré le phénomène, les acteurs cherchant à tirer parti de la demande accrue pour leurs produits.

Il y a tout juste un an, la firme de Mountain View annonçait le licenciement de 12 000 de ses employés, soit 6 % de sa main-d’œuvre. Mis à part Apple, tous les membres des GAFAM ont eu recours à des initiatives similaires. Google a continué de mener des réductions d’effectif moins importantes au cours de 2023, notamment au sein de ses équipes de recrutement ou chez Waze.

Des « changements organisationnels »

À la fin septembre, le géant américain comptait 182 381 employés, selon les documents réglementaires, contre 190 711 personnes avant les licenciements. Il collabore également avec des dizaines de milliers de sous-traitants.

« Tout au long du second semestre 2023, un certain nombre de nos équipes ont procédé à des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits. Certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements organisationnels, qui incluent certaines éliminations de rôles à l’échelle mondiale », a précisé un porte-parole de Google à Bloomberg.

La recherche en ligne, cœur de métier de Google, voit son paysage concurrentiel drastiquement évoluer. Le déploiement de ChatGPT, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) générative dans Microsoft Bing, redistribuent les cartes dans un marché sur lequel Google avait le monopole quasi absolu.