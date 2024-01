Unity peine à sortir la tête de l’eau. L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle vague de licenciements qui va affecter 25 % de sa main-d’œuvre. Elle a déjà remercié plus de 1 100 de ses collaborateurs au cours des deux dernières années. Une période de « réinitialisation » Unity va désormais ...

Unity peine à sortir la tête de l’eau. L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle vague de licenciements qui va affecter 25 % de sa main-d’œuvre. Elle a déjà remercié plus de 1 100 de ses collaborateurs au cours des deux dernières années.

Une période de « réinitialisation »

Unity va désormais se séparer d’environ 1 800 employés, selon un document officiel déposé ce lundi 8 janvier. La société comptait 7 000 salariés au mois de mai. « Cette décision n’a pas été prise à la légère », regrette-t-elle.

Ces licenciements interviennent dans une période tumultueuse pour l’entreprise. À l’automne, elle s’est mis de nombreux développeurs à dos en introduisant une nouvelle politique tarifaire. Si elle a depuis fait marche arrière, son PDG John Riccitiello a présenté sa démission. Unity est désormais dirigée par intérim par James Whitehurst.

Ce dernier annonçait, au mois de novembre, une « réinitialisation de l’entreprise », qui comprenait déjà la suppression de 265 postes. Toutes les unités de la firme sont concernées par sa nouvelle décision, qui vise à « réduire le nombre de nos activités afin de nous concentrer sur notre cœur de métier et d’assurer notre succès et notre rentabilité à long terme », a précisé Whitehurst.

Unity est populaire auprès des éditeurs grâce à son moteur de jeu qui simplifie le développement et la publication de jeux sur différentes plateformes. Ses produits sont également utilisés dans d’autres secteurs comme le cinéma et l’automobile pour la visualisation en 3D et la réalité virtuelle.

Les difficultés se poursuivent en 2024

Entrée en Bourse en 2020, Unity a vu la valeur de ses actions chuter drastiquement après avoir atteint un pic en novembre 2021. À l’instar de nombreuses entreprises issues du secteur de la tech, la société peine à atteindre ses niveaux de ventes prépandémiques.

D’autres géants des jeux vidéo ont procédé à des réductions d’effectifs l’année dernière. En septembre, Epic Games se séparait d’environ 800 personnes, tandis qu’Electronic Arts a licencié 6 % de ses effectifs en mars afin de concentrer ses dépenses sur les opportunités de croissance.

L’annonce de Unity intervient quelques jours après que Xorox a décidé de supprimer près de 3 000 postes. Si certains groupes assurent que le pire est derrière eux vis-à-vis de la récession économique, ces nouveaux licenciements suggèrent que l’année 2024 pourrait encore être sombre pour l’industrie de la tech.