En proie à des difficultés financières et à la baisse de ses revenus, Xerox a annoncé hier la mise en place d’un plan de restructuration, afin de se focaliser sur ses activités les plus rentables. Cette restructuration passera par le licenciement de 15 % des effectifs de l’entreprise.

Xerox se restructure pour renouer avec ses succès passés

Selon un dossier déposé par Xerox auprès de la SEC, l’entreprise comptait 20 500 salariés au 31 décembre 2022. En imaginant que ce chiffre n’ait pas ou peu évolué, la société compterait se séparer d’un peu plus de 3 000 employés. Xerox a annoncé qu’elle soutiendrait les salariés licenciés, sans préciser de quelle manière. Elle n’a pas non plus donné d’information sur les postes et les pays concernés, mais a précisé que le processus serait enclenché dès ce trimestre.

Le plan de restructuration de la firme consiste à simplifier la conception de ses produits phares au sein de son activité historique, l’impression. Dans un communiqué, Xerox a déclaré se concentrer, au cours des prochains mois, sur des domaines comme l’informatique et les services numériques, et délaisser ceux qui ne rapportent rien. Enfin, le groupe a remanié son équipe de direction pour qu’elle puisse atteindre ces nouveaux objectifs.

Désormais, John Bruno, Chief Operating Officer de Xerox, s’occupera de solidifier les activités liées à l’impression, aux services informatiques et numériques de l’entreprise. Pour s’occuper de la transformation et de l’administration du groupe, Louie Pastor, l’ancien directeur du développement de l’entreprise et directeur juridique de la société jusqu’en avril dernier, a fait son retour. À noter les départs de Joanne Collins Smee, présidente de la région Amériques, et de Tracey Koziol, vice-présidente exécutive des solutions d’offre mondiale et directrice des produits.

Comme l’a indiqué Steven Bandrowczak dans un communiqué, « le passage à un modèle opérationnel d’unité commerciale s’inscrit dans la continuité de nos priorités d’exécution équilibrées et axées sur le client. Il a été conçu pour accélérer l’efficacité opérationnelle des produits et services, de la commercialisation et des fonctions d’entreprise dans toutes les zones géographiques que nous servons ».

Connu pour avoir inventé le photocopieur xérographique, Xerox connaît des difficultés depuis plusieurs années. La firme avait tenté un coup de poker en 2020 en cherchant à acquérir HP, le leader de l’impression, qui possédait à cette époque un chiffre d’affaires cinq fois supérieur au sien. Néanmoins, le Covid-19 avait eu raison de l’opération, la pandémie affectant l’économie d’un secteur déjà en déclin, et obligeant les deux sociétés à se concentrer sur leur propre gestion.