John Riccitiello, PDG de Unity, vient d’annoncer sa démission. Une décision qui intervient seulement quelques semaines après que la nouvelle politique tarifaire de l’entreprise a fortement agacé les développeurs de jeux vidéo.

Une politique tarifaire clivante

Unity, qui crée le logiciel sous-jacent des jeux vidéo, impose depuis longtemps des frais de licence annuels aux développeurs. Au mois de septembre, la société a toutefois annoncé qu’elle commencerait à facturer une somme supplémentaire aux éditeurs pour chaque téléchargement de leur jeu vidéo : plus un titre est populaire, plus son développeur devra payer cher.

Riccitiello, grand artisan de cette nouvelle mesure, s’est attiré les foudres de plusieurs entreprises reconnues du secteur, à l’instar du créateur d’Among Us et Slay the Spire. Le dirigeant, chez Unity depuis 2014, a finalement décidé de quitter son poste. « Ce fut un privilège de diriger Unity pendant près de dix ans et de servir nos employés, nos clients, nos développeurs et nos partenaires, qui ont tous contribué à la croissance de l’entreprise », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

L’ancien PDG de Red Hat, Jim Whitehurst, prendra le relais pour l’instant, pendant que Unity recherche un nouveau patron. « Je suis convaincu qu’Unity est bien positionné pour continuer à améliorer sa plateforme, à renforcer sa communauté de clients, de développeurs et de partenaires, et à se concentrer sur ses objectifs de croissance et de rentabilité », s’est enthousiasmé le PDG par intérim.

Une période mouvementée chez Unity

Cette transition intervient dans une période de turbulences pour l’entreprise. Le bouleversement du modèle économique de Unity est intervenu en même temps qu’une série de licenciements massifs. En 2023, l’entreprise a réduit ses effectifs à trois reprises pour tenter de réduire ses coûts.

Malgré la récente controverse, Unity a déclaré s’attendre à ce que ses recettes du troisième trimestre se situent entre 540 et 550 millions de dollars, soit une augmentation de 67 à 70 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour sa part, John Riccitiello a passé près de vingt ans chez Electronic Arts, dont une période en tant que directeur général, avant de quitter la firme en 2013. Il a mené Unity à une introduction en bourse réussie en 2020. Toutefois, le cours de son action a baissé depuis cette période.