Les spots publicitaires arrivent sur Amazon Prime Video. Le 27 décembre, la firme a confirmé emboîter le pas de Netflix et Disney+ en commençant à diffuser de la publicité sur sa plateforme de SVoD, jusqu’à présent relativement épargnée. Seuls quatre pays sont toutefois concernés par cette nouveauté dans l’immédiat : les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. La France est pour sa part en sursis, puisque les publicités devraient y faire leur apparition plus tard en 2024, au même titre qu’en Espagne, en Australie et au Mexique.

Précisons que l’arrivée de la publicité sur Prime Video avait été évoquée pour la première fois en septembre. Amazon s’en tient donc simplement au planning annoncé à la rentrée. On apprend par contre que l’approche du groupe en la matière est un peu différente de celle adoptée par Netflix et Disney+.

Amazon Prime Video : de la pub (avec parcimonie ?) et pour toutes les formules

Et pour cause, l’objectif d’Amazon n’est pas de lancer, comme ses concurrents, une offre moins chère axée sur la publicité… mais bien de diffuser des spots publicitaires sur l’ensemble de ses abonnements. Seule manière d’en réchapper : accepter de payer un supplément de 3 euros par mois (du moins si l’on s’en tient au tarif allemand).

L’idée ici n’est donc pas de proposer une formule plus abordable pour toucher un plus large public, mais plutôt de doper la rentabilité par abonné. Une stratégie qui trouve sa justification dans le modèle économique du service Prime Video. Ce dernier est en effet essentiellement porté par l’abonnement Amazon Prime, qui permet notamment la livraison gratuite de colis en 24 à 48 heures.

Dans le détail, Amazon explique que ces recettes publicitaires additionnelles lui permettront de « de continuer à investir dans des contenus captivants et d’augmenter [ses] investissements à long terme ». La firme promet enfin « d’avoir significativement moins de publicités que la télévision linéaire et d’autres fournisseurs de services de streaming ». Reste à savoir si cette promesse restera valide sur le long terme.

Notons enfin qu’Amazon n’est pas tout à fait étranger à la publicité sur son service Prime Video. Outre les bandes-annonces diffusées sur sa plateforme avant la lecture de certains contenus, le groupe diffuse aussi des spots publicitaires durant les retransmissions des matchs de la NFL, le championnat de football américain.