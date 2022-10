Après le sport en direct, place à la musique sur Prime Vidéo. Le jeudi 27 octobre, Amazon lancera sur sa plateforme de streaming Amazon Live Music, un concert diffusé en direct toutes les semaines. Bien que ce programme semble se destiner aux téléspectateurs américains, il sera disponible partout.

Amazon Prime Video attire des stars américaines

La série, présentée par le rappeur américain 2 Chainz, a déjà programmé 3 artistes. Le 27 octobre à 21h00 heure du Pacifique (6h00 en France), le rappeur Lil Baby interprétera son dernier album, It's Only Me, sorti le 14 octobre. Le 3 novembre, la chanteuse de Hip-Hop, Megan Thee Stallion se produira. Et enfin l’artiste de country Kane Brown montera sur scène le 10 novembre.

L’hôte de l’émission, échangera avec chaque artiste, en marge du concert, pour parler de leur prestation, et de leurs projets futurs. La liste des artistes participant sera dévoilée dans les prochaines semaines. Les émissions seront disponibles à la demande pendant une courte période.

Les concerts diffusés en direct se multiplient

Les concerts en direct ont commencé sur le jeu vidéo Fortnite en 2019 avec le DJ Marshmallow. En 2020, les confinements successifs ont accéléré le développement de cette nouvelle forme de consommation de la musique. De nombreux artistes ont voulu continuer de diffuser leur art malgré les circonstances. Certains ont choisi de passer par Twitch, et d’autres ont diffusé sur les réseaux sociaux.

Malgré le retour des concerts en présentiel, des formats hybrides entre scène et diffusion live ont perduré. Les grandes plateformes de streaming se sont naturellement emparées de cette opportunité. En mai 2022, la plateforme Apple TV+ avait commencé à diffuser ce type de programme avec Music Live, le même principe d’émission qu’Amazon sort ce mois-ci.

Ironiquement, les plateformes comme Prime Video, Netflix ou encore Apple TV+ ont séduit en donnant aux téléspectateurs la possibilité de choisir quand regarder leurs programmes favoris, sans être dépendant de la grille d’une chaîne. Cette culture du rendez-vous avec le spectateur semble pourtant subsister, Prime Video le montre en mettant en place des soirées à jour et heure fixe. Concert et émission de sport en direct vont être diffusés, pour les États-Unis, le jeudi soir en alternance. La télévision, tout du moins ses codes, n’est pas morte.