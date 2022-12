Alex Perez-Tenessa, ex VP Prime Video aux États-Unis, lance Trendio avec David Olmos, un serial entrepreneur américain. L'ancien dirigeant d'Amazon Prime Video s'engage dans une nouvelle aventure, avec une application social commerce, pour repenser l'expérience d'achat des produits de beauté.

Trendio : le réseau social pour les produits de beauté

Avec Trendio, Alex Perez-Tenessa a imaginé une application dédiée au shopping. L'idée est de permettre aux internautes de s'engager avec un contenu personnalisé et d'acheter des produits de beauté de manière totalement transparente grâce aux contenus générés par les utilisateurs. Pour mener à bien ce projet, l'ancien cadre de Prime Video a également fait appel à Julie Novak, une ancienne collaboratrice d'Amazon Live, et à Leah Grubb, responsable de la catégorie maquillage chez Glossier.

Objectif : développer une plateforme qui réinvente l'avenir du commerce électronique des produits de beauté en offrant des conseils personnalisés que l'on ne trouve traditionnellement qu'en magasin, avec l'efficacité du e-commerce. Dans son précédent rôle, Alex Perez-Tenessa précise a pu découvrir un certain nombre de nouvelles technologies liées à la création de contenu. Il précise qu'il a « vu les changements dans les attentes et les comportements des audiences à travers le monde. Cela m'a fait comprendre qu'il y avait une opportunité à lancer une application comme Trendio ».

Il est convaincu que pour que les clients aient conscience de la valeur des produits, la démonstration est la meilleure preuve. Cependant, l'évolution de l'environnement numérique n'a pas été dans le sens d'une plus grande transparence, tant pour les marques que pour les consommateurs. Avec Trendio, il explique vouloir tirer parti de la vidéo « pour créer une meilleure façon de découvrir et d'acheter des produits de beauté ». Le réseau social propose des contenus en live, mais pas que. Les vidéos publiées sur la plateforme doivent aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées sur les produits et les marques.

Parmi la liste croissante de marques de produits de beauté présentes sur Trendio figurent Merit, Philosophy, Ursa Major, Nudestix, Kjaer Weis, Joanna Vargas, Coola et Avène. L'application propose un fil d'actualité semblable à celui de TikTok, où vous pouvez faire défiler de courts aperçus de différents produits. Si vous tombez sur un produit qui vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo complète. Trendio offre également la possibilité de discuter avec un créateur de contenu au sujet d'un produit. Les liens se font plus facilement car tous les utilisateurs présents sur la plateforme ont un centre d'intérêt en commun : les produits cosmétiques.

Pour le moment, Trendio est disponible aux États-Unis sur iOS, Android et Roku. Alex Perez-Tenessa a tiré un enseignement de son passage chez Prime Video : les consommateurs s'orientent de plus en plus vers la TV connectée, d'où l'importance pour Trendio d'être disponible à la fois sur mobile et sur Roku.