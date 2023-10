Selon un rapport de SimilarWeb, la popularité du réseau social français BeReal s’essoufflerait malgré les tentatives de l’entreprise pour améliorer son application. Toutefois, la société a tenu à contester ces ...

Selon un rapport de SimilarWeb, la popularité du réseau social français BeReal s’essoufflerait malgré les tentatives de l’entreprise pour améliorer son application. Toutefois, la société a tenu à contester ces résultats, affirmant que son nombre d’utilisateurs quotidiens avait augmenté par rapport à l’année dernière.

Le nombre d’utilisateurs de BeReal aurait légèrement augmenté en un an

Dans son étude, Similarweb assure que les utilisateurs actifs de BeReal sont en baisse de 18 % par rapport à son pic d’utilisateurs enregistré en novembre 2022, où elle avait atteint les 20 millions d’utilisateurs quotidiens. En France, l’application continuerait à avoir du succès puisque 115 000 personnes de plus l’utilisent chaque jour, comparé à la fin de l’année dernière. Aux États-Unis, alors qu’un peu moins de 4 millions de personnes utilisait la plateforme quotidiennement, ce chiffre serait retombé aux alentours de 3 millions.

À la sollicitation de TechCrunch, BeReal a répondu aux résultats du rapport en déclarant que les estimations qui y figuraient étaient inexactes. Toutefois, la start-up a refusé de divulguer ses chiffres. Elle a souligné qu’elle avait en réalité plus de 25 millions d’utilisateurs actifs sur son application, et que l’étude n’était qu’une estimation, tandis que ses chiffres internes étaient plus précis.

Fondée par Alexis Barreyat et Kevin Perreau en 2019, la plateforme a eu du mal à se faire une place dans le marché des applications, peu aidée par la pandémie de Covid-19, elle qui incite ses utilisateurs à prendre des photos à des moments aléatoires de leur journée. C’est en 2022, notamment grâce à un financement en série B de 60 millions de dollars afin de se développer à l’intérieur, que l’entreprise a réellement franchi un cap.

Le réseau social continue de travailler pour satisfaire ses utilisateurs et en conquérir de nouveaux

Le concept original de BeReal intéresse ses plus féroces concurrents, Instagram ou encore TikTok, qui ont décidé de proposer leurs propres fonctionnalités ressemblant fortement à ce que propose la jeune pousse française. Ainsi, en juillet 2022, Instagram proposait Dual Caméra pour prendre une photo avec la caméra avant et arrière d’un smartphone, en même temps, tandis qu’en septembre 2022, TikTok proposait à son tour, un outil similaire, TikTok Now. Cela n’a pas empêché BeReal d’être récompensé à l’occasion du App Store Awards 2022 d’Apple.

Si 2022 fut une année tremplin pour la start-up, 2023 semble être un exercice plus complexe pour le réseau social. En avril dernier, Sensor Tower avait mis en avant la baisse du nombre de téléchargements mensuels de l’application depuis plusieurs mois. En réaction, BeReal a cherché à se renouveler en ajoutant notamment le flux « Amis des amis » qui permet de découvrir les publications de personnes amies avec les abonnés d’un utilisateur. Par ailleurs, il est désormais possible d’avoir accès à deux nouvelles publications si l’usager réussit à prendre une photo suivant la réception de la notification « Time to BeReal ».