BeReal, le réseau social français qui a remporté le prix de l’application de l’année en 2022 par Apple, a annoncé cette semaine sa nouvelle fonctionnalité « Bonus BeReal ». Elle est actuellement en phase de test au Royaume-Uni.

BeReal, la start-up française à l’ascension fulgurante

20 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, c’est le chiffre officiel révélé par le réseau social le lundi 23 avril dans un billet de blog, venant « remettre les pendules à l’heure ». Un chiffre remis en question récemment par le New York Times. Celui-ci affirmait, par le biais d’une société d’analyse de données, Apptopia, que le nombre d’utilisateurs était passé en dessous de la barre des 6 millions en mars dernier. Le journal américain évoquait par ailleurs un nombre de téléchargements de l’application en baisse depuis septembre.

Après avoir lancé deux nouvelles fonctionnalités l’année dernière, Memories et Audio, l’entreprise a récemment annoncé le test de « Bonus BeReal » auprès des utilisateurs anglais. Toujours basé sur l’authenticité et la spontanéité, seuls les « bons élèves » pourront débloquer la fonctionnalité. Celle-ci sera effectivement réservée aux utilisateurs ayant posté leur « BeReal » dans les deux minutes suivant la réception de la notification « Time to BeReal ». Ils auront alors la possibilité de publier deux photos supplémentaires au cours de la journée, à l’heure de leur choix.

À travers cette innovation, l’entreprise française tente de faire face à une féroce concurrence. Son concept très simple a déjà été copié par les plus grands, Instagram et TikTok. En juillet 2022, Instagram a présenté l’option Dual Caméra proposant de prendre une photo avec face avant et arrière du smartphone. Fin septembre, TikTok dévoilait TikTok Now, une nouvelle fonctionnalité dans l’application reprenant exactement le concept de BeReal.

L’entreprise tricolore doit faire face à des concurrents bien implantés tout en conservant l’intérêt des utilisateurs séduits par ses services. Un défi de taille qu’elle tente de relever avec le déploiement de ses nouvelles fonctionnalités dont certaines pourraient voir le jour dès cet été. Pour l’heure, BeReal n’a pas encore répondu à nos sollicitations pour en connaître davantage.