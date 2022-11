Comme chaque année, Apple a effectué, ce lundi 28 novembre, une rétrospective pour classer les applications les plus marquantes des douze derniers mois, les App Store Awards. Les récompenses mettent en avant 16 services, répartis en trois catégories, App, Jeux et Cultural Impact, pour l’influence culturelle. Deux services français ont notamment été sélectionnés. Le premier est BeReal, le réseau social qui fait peur à TikTok ou Snapchat. Le second est Arte avec son jeu Inua A Story in Ice and Time, sur la culture Inuit.

Pour cette année 2022, Apple affirme, dans son communiqué, vouloir récompenser les applications qui ont inspiré les utilisateurs à « s'engager plus profondément dans le monde, à développer leur imagination et à rester connectés avec leurs amis et leurs proches. » Plus globalement, la marque à la Pomme base son classement sur l’innovation technologique, l’expérience utilisateur, et le design de l’application.

L’entreprise de Tim Cook a désigné cette année des lauréats représentants une communauté diversifiée de développeurs, allant de développeurs solitaires, aux grandes entreprises présentent sur le globe, « Des créateurs solos autodidactes aux équipes internationales couvrant le monde entier, ces entrepreneurs ont un impact significatif et représentent la manière dont les apps et les jeux influencent nos communautés et nos vies » se réjouit le PDG. Place à la sélection des récompenses les plus marquantes :

L’application iPhone de l’année aux App Store Awards est BeReal

BeReal, créé en 2020, a innové dans la manière d’utiliser les réseaux sociaux. À n’importe quel moment de la journée, une fois par jour, l’application envoie une notification pour sauvegarder un souvenir en photo. L’application utilise la caméra arrière mais aussi celle en avant du téléphone, permettant de capturer les réelles émotions des utilisateurs et le décor. Le concept du réseau social français a déjà inspiré TikTok et son nouveau module Now.

L’application iPad de 2022 aux App Store Awards est Good Notes 5

Depuis quelques années, les iPad et les tablettes concurrencent les ordinateurs dans la prise de notes. Que ce soit, les élèves, les personnes en bureautique, de nouveaux besoins apparaissent pour les digitaliser. Les tablettes permettent notamment d’écrire bien plus facilement au stylo. Pour s’adapter aux nouveaux besoins, les développeurs de Good Notes ont déployé la cinquième version de leur bloc-notes numérique. Les utilisateurs peuvent désormais facilement importer des fichiers PDF. De plus, elle sert à utiliser des fichiers textes déjà préparés ou des cahiers numériques dans des cas spécifiques .

L’application Mac de 2022 aux App Store Awards est MacFamilyTree 10

Depuis plusieurs années, les arbres généalogiques sont à nouveau à la mode. Ce loisir intergénérationnel fait voyager dans le temps et les lieux, mêlant histoire et géographie. La digitalisation de ces activités passe par l’utilisation des ordinateurs, alors MacFamilyTree 10 a connu un grand succès sur Mac. Les développeurs Synium Software proposent à leurs utilisateurs de créer leurs arbres généalogiques. Le logiciel permet de l’animer avec des vues 3D, des graphiques et des rapports variés.

Le jeu de l’année sur iPhone est Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile est un jeu battle royal, très populaire à l’origine sur PC. Dans un univers post-apocalyptique, les joueurs en ligne doivent s’éliminer dans l’espoir d’être le dernier survivant sur une carte. Lancé en mai, le jeu est devenu très populaire sur ce format application, grâce à l’absence de Fortnite. En effet, depuis août 2020, le jeu a été retiré par Apple de sa boutique. Epic Games était monté au créneau contre la commission de 30% prélevée par la marque à la Pomme lors des achats en jeu.

Dans la catégorie Cultural Impact, sept applications ont été désignées pour leur influence durable sur la vie des personnes et la culture. Les lauréats de cette année sont How We Feel, Dot’s Home, Locket Widget, Waterllama, et un jeu sur la culture inuite Inua A Story in Ice and Time.

Illustration Inua - A Story in Ice and Time from ARTE

Ce divertissement est développé par Arte, l’expérience mélange trois aventures au fil de trois époques différentes. Cette histoire, destinée à être un film, rassemble des anecdotes inuites et des mécaniques de jeu permettant de découvrir la culture des régions arctiques d’Amérique du Nord.

Les applications récompensées vont pouvoir profiter, non seulement, d’un trophée en forme de logo de l’App Store, en aluminium recyclé, mais surtout d’un boost de visibilité auprès des utilisateurs, toujours bienvenu.