L’authentique n’est déjà plus à la mode ? L’application BeReal, censée expurger les artifices des autres réseaux sociaux, voit son nombre d’utilisateurs quotidien en chute depuis quelques mois. Annoncée comme le futur TikTok français, elle devra annoncer de nouvelles fonctionnalités pour retenir les utilisateurs.

BeReal doit se renouveler

Lancée en 2020, BeReal propose une expérience originale en invitant ses utilisateurs à poster une seule fois par jour une photo avec la caméra avant et arrière de leur smartphone. Basé sur la spontanéité, le réseau social a rapidement séduit des millions de personnes dans le monde. En octobre 2022, l’application aurait été installée par plus de 53 millions de personnes.

L’engouement généré par BeReal est en déclin. Dans un article publié il y a quelques jours, le New York Times rapporte que, d’après les données de Sensor Tower, une entreprise fournissant des informations sur le marché des applications, le nombre de téléchargements mensuels est en baisse depuis septembre. Le journal américain affirme aussi, par le biais d’une autre entreprise d’analyse, Apptopia, que l’application est passée de 15 millions d’utilisateurs quotidiens en octobre à moins de 6 millions en mars.

Siècle Digital a contacté BeReal sur le sujet. Nous mettrons à jour notre article avec des informations complémentaires.

Le déclin d’intérêt peut s’expliquer par la monotonie des publications. Dans l’article du NYT, de nombreux internautes témoignent de leur agacement concernant les photos « inutiles » de leurs amis. Afin de voir les publications des autres, il est obligatoire de poster. Alors de nombreux utilisateurs affichent leur écran d’ordinateur, leur appartement ou leur repas. Ces moments de vie décriés étaient pourtant perçus comme un refuge face aux autres réseaux sociaux.

Le manque de nouveauté sur BeReal est aussi un facteur de la chute d’utilisateurs quotidiens. En l’espace d’un an, seuls les memories, une sauvegarde des BeReal, et le module Discovery sont apparus sur l’application. Ce dernier permet de voir les photos des amis des amis de l’utilisateur. La fonctionnalité n’a pas suscité une grande curiosité, la plupart des personnes qui y apparaissent étant des inconnues. Il n’est pas non plus possible d’échanger des messages privés. Les usagers échangent seulement quelques commentaires en dessous des publications.

À son pic de popularité, l’application française avait suscité l’intérêt des autres géants des réseaux sociaux. En juillet 2022, Instagram a présenté sa fonctionnalité Dual Caméra proposant de prendre une photo avec la face avant et arrière du smartphone. Fin septembre, TikTok dévoilait TikTok Now, une application reprenant le concept de BeReal. Aujourd’hui, l’application tricolore devra se renouveler pour espérer continuer de grandir. Si ce n’est pas le cas, son moment de gloire pourrait être derrière elle, un destin rappelant celui de ClubHouse, une plateforme audio populaire lors de la crise sanitaire qui a rapidement décliné.