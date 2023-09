Le nombre de Supercharger va exploser en Europe dans les prochaines années. Dans son plan de développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, l’Union européenne a remis une ...

Le nombre de Supercharger va exploser en Europe dans les prochaines années. Dans son plan de développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, l’Union européenne a remis une enveloppe de 149 millions d’euros à Tesla. L’entreprise d’Elon Musk sera chargée d’installer ou de rénover plus de 7000 chargeurs rapides dans 22 pays.

26 projets validés par l’Union européenne, dont celui de Tesla

En juillet dernier, le Conseil européen, l’institution qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres, a adopté un règlement pour faciliter l’accès aux bornes de recharge électrique et aux stations hydrogène. Ce dernier exige que, d’ici 2025, des bornes de recharge rapide, soit d’une capacité de 150 kW de puissance minimum, soient installées tous les 60 kilomètres le long du réseau routier transeuropéen. Ce corridor comprend l’essentiel des autoroutes passant proche des métropoles du Vieux continent. En France, plus d’une dizaine d’autoroutes vont bénéficier de ce nouveau programme.

Pour respecter ses objectifs, l’Union européenne a débloqué un budget de 352 millions d’euros. Les entreprises intéressées ont émis leur projet jusqu’au 13 avril dernier. Sur les 26 initiatives validées, les filiales italiennes et polonaises de Tesla ont récupéré une part importante du gâteau. Les deux divisions ont respectivement reçu 134 millions d’euros et 15 millions d’euros.

Dans la description de son projet, Tesla italia affirme viser la mise en oeuvre de « 6 458 points de recharge (250 kW) pour les véhicules électriques sur 613 sites dans 16 pays (Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, Suède) le long du réseau central et des extensions. » L’entreprise révèle également qu’elle pourra soit créer de nouvelles stations de recharge, soit remplacer des points existants et obsolètes « ne satisfaisant pas aux attentes en termes de capacité et d’accessibilité ».

De son côté, Tesla Polska souhaite réaliser un projet similaire avec le déploiement de 740 points de recharge rapide sur 74 sites dans 6 pays (Tchéquie, Grèce, Hongrie, Croatie, Pologne, Slovénie). En Europe, Tesla compte aujourd’hui 846 stations : Allemagne (143), France (123), Royaume-Uni (100), Norvège (95), Suède (65), Italie (59), Espagne (50), Pays-Bas (39), Autriche (27), Suisse (27).

Dans la liste de projet, Atlante energie, une entreprise italienne spécialisée dans les bornes de recharge des voitures électriques, obtient la seconde subvention la plus importante avec 50 millions d’euros. Elle souhaite installer 1548 stations en France, en Espagne, en Italie et au Portugal.