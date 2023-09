Douyin, la version chinoise de TikTok, continue de s’étendre dans le secteur de la livraison de nourriture en Chine. ByteDance, la maison mère de la plateforme de courtes vidéos, prévoit ...

Douyin, la version chinoise de TikTok, continue de s’étendre dans le secteur de la livraison de nourriture en Chine. ByteDance, la maison mère de la plateforme de courtes vidéos, prévoit de s’implanter dans de nouvelles villes chinoises pour agrandir sa zone d’opération. Un moyen de tenir tête à Meituan, son concurrent revendu en 2022 par Tencent à ses actionnaires.

ByteDance veut étendre les services de Douyin

Dans un communiqué publié le 12 septembre, relayé par le South China Morning Post, Douyin a déclaré vouloir « répondre aux demandes de livraison des commerçants et renforcer les capacités opérationnelles et commerciales régionales ». Depuis l’été 2022, le géant chinois des réseaux sociaux s’est lancé dans la livraison de nourriture à domicile, un marché hautement concurrentiel dans l’Empire du Milieu.

Douyin, qui se rêve en super application à l’instar de WeChat, prévoit de s’installer dans 24 nouveaux endroits, dont Shenzhen, Tianjin, Chongqing ou le sud de Pékin. Elle était déjà présente à Chengdu, dans une partie de Pékin et à Shanghai où elle proposait aux restaurateurs locaux de livrer des repas depuis la résurgence du Covid-19 en Chine. En s’ouvrant à de nouvelles villes comme Shenyang, Shijiazhuang, Jinan ou Hefei, Douyin couvrirait 70 % des capitales provinciales chinoises.

Une industrie compétitive, mais lucrative

En Chine, la compétition dans le secteur de la livraison de nourriture à domicile est rude. ByteDance va devoir faire face à Meituan et Ele.me, propriété d’Alibaba. Selon Zhuang Shuai, fondateur et analyste en chef du cabinet Bailan, l’élargissement géographique de Douyin n’aura, à court terme, qu’un impact minime sur les autres plateformes. À titre de comparaison, Meituan compte plus de 9,3 millions de commerçants sur sa plateforme en 2022, là où Douyin en recensait seulement 2 millions en avril dernier.

Pour parvenir à s’imposer sur ce marché, Douyin a signé des accords avec plusieurs entreprises de livraisons. En août 2022, elle s’associait à Ele.me, mais aussi au spécialiste de la livraison intra-urbaine SFTC et Dada, qui appartient à JD.com. La poule aux œufs d’or de ByteDance cherche à se différencier en proposant des services premium avec des plats dont les tarifs débutent à 60 yuans, environ 7,7 euros. Le prix moyen se situe aux alentours de 48 yuans, soit 6,2 euros.

L’industrie de la livraison de nourriture à domicile est un secteur très dynamique en Chine. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information estime qu’il a joué un rôle majeur dans la croissance des bénéfices de l’industrie chinoise d’Internet depuis le début de l’année. C’est sans surprise que Douyin cherche à obtenir sa part du gâteau.