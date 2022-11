Tencent revend pour 20 milliards de dollars d'actions chez Meituan. Selon le Wall Street Journal, le géant chinois des médias sociaux et des jeux vidéo cherche vraisemblablement à se désengager de ses investissements dans le secteur de la livraison en Chine.

Tencent revend ses actions chez Meituan

Mercredi 16 novembre 2022, Tencent a déclaré vouloir distribuer 958 millions d'actions de Meituan, ce qui présente la somme de 20 milliards de dollars, sous forme de dividende aux actionnaires de Tencent. Ce retrait laissera à Tencent une participation de 1,5 % dans Meituan, contre 17 % actuellement. L'entreprise chinoise était l'un des actionnaires les plus importants pour Meituan depuis les débuts de l'entreprise. Au cours des dernières années, Meituan a tiré parti de l'écosystème WeChat de Tencent pour étendre sa base d'utilisateurs.

Dans la même catégorie Chute de FTX : quelle suite pour le secteur crypto ?

L'investissement de Tencent chez Meituan a lui aura permis de générer un rendement d'environ 30 % selon James Mitchell, directeur de la stratégie de Tencent. Une annonce qui intervient alors que Tencent affiche une baisse de revenus pour le deuxième trimestre consécutif, signe que le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur le secteur de la tech. Cette décision marque un tournant en Chine et donne une indication sur la stratégie que pourraient adopter les géants du web au cours des prochains mois.

En 2022, Tencent s'est déjà débarrassé d'actions chez JD et Sea Ltd, une société basée à Singapour. Tencent a cherché à libérer des liquidités de certains actifs arrivés à maturité afin de pouvoir investir ailleurs, ainsi que pour couvrir les risques de son portefeuille géant d'investissements technologiques après une année au cours de laquelle les valorisations boursières de nombreuses entreprises ont chuté. Tencent et Meituan précisent que Martin Lau, président de Tencent, avait démissionné du conseil d'administration de Meituan.

Suite à cette décision, les actions de Meituan ont chuté de 6,4 % et celles de Tencent de 3,5 % à la bourse de Hong Kong. Dans le même temps, Tencent a déclaré que son chiffre d'affaires avait baissé de 2 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre l'équivalent de 19,7 milliards de dollars. Les dépenses des utilisateurs de jeux vidéo et les budgets marketing des marques sont en baisse. Dans le détail, l'activité des jeux vidéo chez Tencent a chuté d'environ 4 %.