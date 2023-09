Anthropic, société spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative, vient d’annoncer le lancement d’une offre payante pour accéder à son agent conversationnel, Claude 2. Les avantages de cette souscription sont très ...

Anthropic, société spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative, vient d’annoncer le lancement d’une offre payante pour accéder à son agent conversationnel, Claude 2. Les avantages de cette souscription sont très similaires à ce qui est proposé par OpenAI avec ChatGPT Plus.

Quelles avantages avec Claude Pro ?

Fondée en 2021 par Dario Amodei, ancien de chez OpenAI, Anthropic a levé 1,45 milliard de dollars à ce jour. En juillet, elle présentait Claude 2, un agent conversationnel similaire à Google Bard et ChatGPT. Capable de rechercher, répondre et coder, l’IA est également en mesure de résumer jusqu’à 75 000 mots, contre 3 000 pour ChatGPT. S’il était jusqu’alors accessible gratuitement aux États-Unis et au Royaume-Uni, Claude 2 va désormais bénéficier d’une offre supplémentaire et payante, a annoncé la société dans un billet de blog.

« Les utilisateurs nous disent qu’ils ont choisi Claude.ai comme assistant d’IA au quotidien pour ses fenêtres de contexte plus longues, ses résultats plus rapides, ses capacités de raisonnement complexes, et plus encore. De nombreux utilisateurs nous ont également fait part de leur souhait d’avoir plus de téléchargements de fichiers et de conversations sur des périodes plus longues », détaille-t-elle.

Dans ce contexte, elle propose désormais l’abonnement Claude Pro. Pour le tarif mensuel de 20 dollars aux États-Unis ou de 18 livres au Royaume-Uni, les clients vont bénéficier de « 5 fois plus d’utilisation » que la version gratuite de Claude 2, et de la possibilité d’envoyer « beaucoup plus » de messages. Ils jouiront en outre d’un accès prioritaire à Claude 2 pendant les périodes de forte affluence et pourront utiliser de manière anticipée ses nouvelles fonctionnalités.

« Le nombre de messages que vous pouvez envoyer varie en fonction de la longueur du message, y compris la longueur des fichiers joints, et de la longueur de la conversation en cours. Nous vous avertirons avant qu’il ne vous reste 10 messages et votre limite de messages sera réinitialisée toutes les 8 heures », précise Anthropic.

Le coût phénoménal de l’IA

Claude Pro offre des avantages et un prix similaires à ChatGPT Plus, l’abonnement lancé par OpenAI en février dernier. La majeure partie des bénéfices engrangés par Anthropic avec sa nouvelle souscription sera consacrée à sa capacité de calcul. La start-up s’appuie sur des systèmes dotés de « dizaines de milliers de GPU » pour entraîner ses modèles. Elle aura besoin d’environ un milliard de dollars pour renforcer son infrastructure au cours des 18 prochains mois.

À terme, Anthropic ambitionne de créer un « algorithme de nouvelle génération pour l’auto-apprentissage de l’IA ». Un tel modèle pourrait être utilisé pour créer des assistants virtuels capables de répondre aux e-mails, d’effectuer des recherches et de générer des œuvres d’art, ou encore des livres. Pour y parvenir, elle doit lever, au moins, 5 milliards de dollars.

Pour sa part, OpenAI a récemment déployé une nouvelle offre payante. ChatGPT Entreprise, comme son nom l’indique, est pensée pour les sociétés. Elle supprime toutes les limites d’utilisation et est deux fois plus rapide grâce à une compréhension du contexte renforcée.