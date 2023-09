Amir Dan Rubin, PDG de One Medical, l’entreprise d’e-santé rachetée par Amazon, démissionne. Plusieurs dirigeants dont les firmes ont été acquises par le géant de l’e-commerce ont récemment quitté leurs ...

Amir Dan Rubin, PDG de One Medical, l’entreprise d’e-santé rachetée par Amazon, démissionne. Plusieurs dirigeants dont les firmes ont été acquises par le géant de l’e-commerce ont récemment quitté leurs fonctions.

Plusieurs départs récents

One Medical propose une application avec un accès 24h/24 et 7j/7 à des services de télé-santé à la demande par vidéo. À l’été 2022, la firme devenait la troisième acquisition la plus importante de l’histoire d’Amazon pour 3,9 milliards de dollars. Le rachat a officiellement été complété en février.

Un an après l’annonce initiale, Amir Dan Rubin a décidé de partir. « Après plus de six ans en tant que PDG de One Medical, Amir Dan Rubin a décidé de quitter One Medical plus tard cette année. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe au cours des prochains mois pour assurer une transition en douceur du rôle de PDG à Trent Green, qui est actuellement le COO de One Medical et qui connaît très bien l’entreprise et l’équipe », confirme la société.

Ce départ s’inscrit dans la lignée de plusieurs démissions de cadres après la vente de leur entreprise à Amazon. En septembre dernier, les cofondateurs de la société de médicaments sur ordonnance PillPack, TJ Parker et Elliot Cohen, ont quitté Amazon quatre ans après l’acquisition de la start-up. Le PDG de Twitch, Emmett Shear, a démissionné en mars, tandis que le patron de Whole Foods, John Mackey, a pris sa retraite l’année dernière.

Amazon mise gros sur la santé connectée

Le rachat de One Medical, comme celui de PillPack en 2018, fait partie de la stratégie du géant de l’e-commerce pour conquérir le marché très convoité de la santé connectée. Le PDG Andy Jassy a d’ailleurs fait savoir que les soins de santé constitueraient un secteur de croissance majeur pour Amazon.

« Si nous réussissons dans le domaine des soins primaires et de la pharmacie, nous pourrons aider nos clients dans de nombreux autres domaines. Nous pensons qu’il s’agit là d’une grande opportunité », indiquait-il lors d’une conférence téléphonique au mois d’avril. La société a récemment lancé Amazon Clinic, un centre de santé virtuel pour le suivi de problèmes mineurs, comme de l’acné, des allergies ou encore de l’eczéma.

Les abonnés à Prime aux États-Unis peuvent également bénéficier de la livraison de médicaments pour 5 dollars mensuels supplémentaires. Pour l’heure néanmoins, les tentatives d’Amazon pour s’immiscer sur ce marché sont mitigées. L’année dernière, elle a par exemple abandonné son programme Amazon Care.