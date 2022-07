Amazon vient d'officialiser l'acquisition de One Medical, une startup américaine qui propose un abonnement de 199 dollars par an pour bénéficier de soins de santé. Certains qualifient l'entreprise du « Netflix de la santé ».

Amazon rachète One Medical pour 3,9 milliards de dollars

Ce rachat sera le troisième plus important réalisé par Amazon, juste derrière Whole Foods (13,7 milliards de dollars) et MGM (8,45 milliards de dollars). One Medical propose un abonnement à 199 dollars par an pour bénéficier de soins de santé. La plupart des clients de l'entreprise sont des millennials. Plus précisément, One Medical propose une application avec un accès 24h/24 et 7j/7 à des services de télé-santé à la demande par vidéo, et des rendez-vous garantis le jour même ou le lendemain dans plus de 125 cabinets médicaux.

Dans une vidéo publiée par l'entreprise, on peut entendre ceci : « nous ne pouvons pas faire en sorte qu'une visite chez le médecin ressemble à des vacances, mais nous pouvons faire en sorte que la salle d'attente ressemble davantage à un hall d'hôtel. Notre équipe de conception est très douée pour trouver des meubles et des textiles qui n'ont pas l'air ou ne donnent pas l'impression d'être en clinique ». One Medical mise aussi beaucoup sur le design pour séduire de nouveaux clients. Cependant, la réalité est légèrement différente de la promesse selon plusieurs rapports qui ont surgi depuis la pandémie de Covid-19.

Le géant américain veut révolutionner le monde de la santé

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle acquisition donne à Amazon un autre moyen de pénétrer sur le marché de la santé. Dans un communiqué de presse publié à l'occasion du rachat de One Medical, Neil Lindsay, VP senior d'Amazon Health Services, a déclaré que « nous pensons que les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences à réinventer. Prendre un rendez-vous, attendre des semaines, voire des mois, conduire jusqu'à une clinique, trouver une place de parking, attendre dans la salle d'attente puis dans la salle d'examen, puis faire un autre voyage à la pharmacie... nous pensons que nous pouvons améliorer cette expérience ».

Depuis quelques années, Amazon a déjà mis en place un service baptisé Amazon Care. Selon le CEO de One Medical, Amir Dan Rubin, « il existe de nombreuses opportunité pour rendre l'expérience des soins de santé plus accessible, plus abordable et même plus agréable pour les patients, les prestataires et les payeurs ». Les équipes de One Medical se disent impatientes d'innover et d'élargir l'accès à des services de santé de qualité, avec Amazon.