Au mois de juillet 2023, et pour la première fois de son histoire, les Américains ont décidé de privilégier les plateformes de streaming au détriment de la télévision. Ce résultat a été présenté dans le cadre d’une étude réalisée par Nielsen, société spécialisée dans la mesure d’audience dans différents secteurs, dont celui des médias, le 16 août 2023.

En France ou aux États-Unis, la télévision peine face au streaming

En cumulant les résultats des principales plateformes de streaming, à savoir Netflix, Amazon Prime, YouTube, mais aussi celles présentes Outre-Atlantique comme Hulu ou Peacock, leur audience cumulée correspond à 38,7 % de la consommation de séries, de films et d’émissions aux États-Unis. Un chiffre en hausse de 7,3 % par rapport à l’année dernière, qui constitue un record depuis l’avènement des services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Pour ce qui est de la télévision, seuls 29,6 % des consommateurs américains se sont tournés vers ce média. Un résultat en baisse de 12,5 % en un an. Le marché des émissions en replay a attiré près de 20 % de part de marché, tandis que le reste de la population s’est tourné vers d’autres médias comme le DVD. L’exemple américain permet de mettre en lumière le désintérêt de la télévision au profit du streaming, mais les États-Unis ne sont pas les seuls à observer ce phénomène.

Plus tôt cette année, l’Arcep et l’Arcom ont partagé la troisième édition de leur référentiel des usages numériques en France. Celle-ci a mis en lumière les difficultés de la télévision face aux services de streaming. Malgré la coupe du monde de football en 2022, évènement qui permet de booster les audiences, la durée d’écoute individuelle de la télévision était en baisse, atteignant son niveau de 2019, à savoir 3 heures 45. En 2020, celle-ci avait augmenté, mais les confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19 avaient permis aux médias traditionnels de regagner en popularité.

Les chaînes de télévision se tournent, elles aussi, vers le streaming et internet

Pour lutter face à cela, TF1, M6, et France Télévisions avaient tenté de se serrer les coudes, en lançant leur propre plateforme streaming en 2020 : Salto. Malgré de bonnes volontés, la fusion avortée entre M6 et TF1 a enterré le projet. Les deux chaînes privées préférant rester chacune de leur côté ont respectivement lancé leur propre offre payante de streaming en replay : 6play max et MyTF1 Max. Elles se sont retirées du projet Salto, laissant France Télévisions seule, tentant de trouver un repreneur, sans succès.