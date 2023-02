C’est désormais officiel. Le Netflix à la française, Salto, annonce la cessation de son activité, deux et demi après son lancement dans le secteur du streaming.

Fin officielle de Salto

Annoncé en 2018 en tant que collaboration entre TF1, M6 et France Télévisions avec l’ambition de créer un service de streaming made in France, Salto a été lancé en octobre 2020 et proposait deux formules d'abonnements, mensuel (7,99 €/mois) ou annuel (69,90 €/mois). En début de semaine, la plateforme indiquait ne plus accepter de nouvelles souscriptions, signalant une fin imminente qui vient finalement d’avoir lieu, alors qu’elle compte 1 million d’abonnés.

Les trois groupes télévisuels qui détiennent la plateforme à parts égales ont annoncé son arrêt, et ont précisé que le mandataire judiciaire chargé de sa liquidation indiquera « à bref délai le calendrier d’arrêt de la plateforme et des abonnements ».

« Une communication spécifique sera envoyée très prochainement aux abonnés de Salto pour les informer des conséquences sur leur abonnement en cours », précisent TF1, M6 et France Télévisions. Le coût total de la liquidation de Salto s’élèverait à 66 millions d’euros, affirme M6 dans un communiqué.

La plateforme plombée par la non fusion entre M6 et TF1

Plusieurs éléments expliquent l’échec de Salto, qui a largement été plombé par la fusion avortée entre M6 et TF1, et par le fait que les deux groupes ont lancé respectivement leur propre offre de streaming en replay. En novembre dernier, ils ont chacun annoncé à France Télévisions qu'ils allaient se retirer du projet. Pendant un temps, la société a cherché un repreneur sans succès, et espérait notamment une offre de Canal+.

Les actionnaires de Salto regrettent également le « refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines ». Le service a par ailleurs peiné à se frayer un chemin dans le secteur du streaming dominé par des mastodontes comme Amazon, Disney et Netflix.

Comme le précise Les Échos, Salto a bénéficié d’un investissement de 135 millions d’euros de la part de ses actionnaires, une somme minime comparé aux milliards injectés dans les plateformes outre-Atlantique.