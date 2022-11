Deux ans après son lancement officiel par France Télévisions, M6 et TF1, ces deux derniers auraient décidé de quitter le navire, considérant que le modèle économique de Salto n'est pas viable. France Télévisions ne pouvant pas assumer toute seule la gestion du service de streaming, la plateforme devrait être mise à la vente.

Salto, l'histoire du Netflix à la française

Avec le succès en France de plateformes comme Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+, les plus grands groupes français de télévision, à savoir TF1, France Télévisions et M6 se sont regroupés dès l'année 2018 afin de mettre au point leur propre service de streaming. En octobre 2020, après deux ans de travaux, le « Netflix à la française » voit enfin le jour et propose deux formules d'abonnements, mensuel (7,99 €/mois) ou bien annuel (69,90 €/mois).

Entre-temps, TF1 et M6 ont lancé leur propre plateforme payante de vidéos en replay permettant de revoir des émissions ou des épisodes de série diffusés sur leurs chaînes de télévision, plusieurs semaines ou mois après leurs diffusions. Comme l'affirme le groupe de Nicolas de Tavernost, 6play Max « s'inscrit dans la continuité d’une stratégie ambitieuse du Groupe M6 de développer son offre de streaming ».

Deux ans plus tard, Salto compte un peu plus de 800 000 abonnés et reste déficitaire, elle qui propose un grand catalogue de films et séries françaises.

TF1 et M6 ne fusionnent plus, France Télévisions ne peut pas assumer seule la gestion de Salto

Après s'être réunies plusieurs fois au cours de la semaine du 14 au 20 novembre 2022, TF1 et M6 ont annoncé à France Télévisions qu'ils allaient se retirer du projet Salto. Cette annonce ne réjouit pas France Télévisions qui voit le départ de deux actionnaires détenant deux tiers du capital. Elle se voit désormais confrontée à un dilemme cornélien : doit-elle racheter les parts de M6 et TF1, ou essayer de vendre la plateforme à d'autres groupes intéressés pour récupérer Salto.

Pour Le Figaro, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a affirmé que Salto « a un avenir, mais pas avec l'actionnariat tel qu'il est aujourd'hui ». Une déclaration qui fait sens et qui confirme le choix réalisé par France Télévisions : le groupe devrait mettre en vente Salto dans les prochaines semaines. En réalité, le déclic provient de la non-fusion des groupes TF1 et M6 qui était prévue dans les années à venir et qui aurait permis à France Télévisions de revendre ses parts à cette nouvelle entité pour un montant de 45 millions d'euros, soit la somme qui manquait au groupe public pour boucler son budget.

Des discussions seraient déjà engagées avec Canal+ afin de savoir si le groupe de la chaîne cryptée est intéressé pour récupérer la plateforme. Elle est déjà en pleine négociation pour obtenir OCS, la filiale de télévision du géant français des télécoms Orange.