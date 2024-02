Le Super Bowl, événement sportif le plus suivi aux États-Unis, a établi un nouveau record pour la télévision américaine. Cette performance illustre le potentiel du sport en tant que vecteur pour attirer les téléspectateurs.

Le Super Bowl LVIII, nouveau record pour la télévision américaine

Ce dimanche 11 février, la finale du championnat de football américain, la NFL, opposait les Kansas City Chiefs aux 49ers de San Francisco. Au bout de prolongations haletantes, les Chiefs ont remporté leur deuxième titre consécutif. Ce Super Bowl, événement majeur de la culture américaine, a rassemblé 123,4 millions de téléspectateurs, selon le diffuseur CBS, soit une augmentation de 7 % par rapport au précédent record de 115,1 millions de téléspectateurs établi en 2023.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ce chiffre comprend 120 millions de téléspectateurs sur le réseau CBS et le service de streaming Paramount+. Le match a également été diffusé sur la chaîne pour enfants Nickelodeon ainsi que sur d’autres supports, contribuant au total global. De même, le nombre de messages portant sur le match sur X a augmenté de 26 % pour atteindre 12,94 millions.

Selon Bob Bakish, dirigeant de Paramount, la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce, joueur des Chiefs, a participé à faire grimper l’audience. À de nombreuses reprises, les caméras se sont pointées vers la chanteuse pendant le match, une manière de capitaliser sur l’intérêt de ses nombreux fans. « Elle augmente sans aucun doute l’audience de la NFL. Elle est un excellent complément, qui élargit encore davantage le filet des téléspectateurs de la NFL », a commenté Bakish.

Un événement publicitaire hors normes

En plus d’être un événement sportif majeur, le Super Bowl représente une opportunité publicitaire hors normes pour les marques. CBS a en effet complété la couverture du match par une programmation complète avant et après celui-ci, s’étalant sur quasiment l’intégralité de la journée.

Cette année, les spots publicitaires de 30 secondes ont coûté près de 7 millions de dollars chacun aux annonceurs. L’occasion rêvée d’atteindre une large audience pour les marques. Temu, qui cherche à conquérir davantage de parts de marché dans l’e-commerce américain, a par exemple diffusé plusieurs publicités pendant le Super Bowl. Microsoft a, pour sa part, fait la promotion de Copilot, son assistant d’intelligence artificielle (IA).

Les chiffres détonants du Super Bowl démontrent à quel point le sport en direct demeure un outil de marketing fiable. Il s’agit d’un secteur de plus en plus convoité par les diffuseurs ; quasiment tous les services de streaming, y compris Netflix, Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Video, ayant déployé une offensive dans ce domaine.