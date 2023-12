Le réseau social Strava, dédié aux sportifs, a annoncé l’ajout d’un service de messagerie qui lui faisait défaut pour renforcer le lien entre ses utilisateurs. Il se déploie progressivement depuis lundi dernier via sa dernière mise à jour.

En tête des applications sportives les plus utilisées en France, Strava comptabilise à ce jour plus de 100 millions d’athlètes de tous niveaux. Elle propose de suivre son activité dans une cinquantaine de disciplines différentes et d’enregistrer ses itinéraires. Elle permet aux amateurs de se connecter entre eux, consulter les performances des personnes auxquelles ils sont abonnés et de les encourager via des Kudos (l’équivalent du like) ou des commentaires.

Il était cependant impossible d’échanger sur la plateforme jusqu’alors. Ses adeptes devant passer par des services de messagerie externes tels que WhatsApp ou Messenger. L’an dernier un partenariat avait été mis en place avec Snapchat pour apporter un début de réponse à cette demande. Il permettait de partager sa progression grâce à un filtre indiquant les statistiques d’entraînements dans leurs clichés ou stories.

Devant l’attente constatée pour un lieu d’échange et après une étude de la société démontrant que les sportifs étaient meilleurs lorsqu’ils faisaient du sport à plusieurs, elle a développé sa propre solution : Strava Messaging.

Désormais les utilisateurs pourront envoyer des messages pour partager des itinéraires, leurs activités et créer des événements qui leur permettront de s’entraîner à plusieurs pour se motiver. Il s’agit, selon le communiqué de l’entreprise, de renforcer les liens et l’entraide qui existent entre les membres de sa communauté, les accompagner dans leur désir de progresser grâce aux conseils, aux challenges et aux groupes d’entraînements qui pourront être créés. Un « catalyseur de connexions et de discussions en temps réel pour transformer l’expérience des athlètes ». En se félicitant les uns les autres et grâce aux encouragements, les échanges participeront au renforcement positif qui pousse au dépassement de soi.

Cette nouvelle option est disponible à tous depuis lundi, abonné ou non. Pour en bénéficier, télécharger la dernière mise à jour de l’application suffit. Les usagers pourront la paramétrer pour décider de rendre les échanges possibles avec toute personne utilisant la plateforme, uniquement avec les abonnés mutuels ou bien de restreindre les messages tant que la conversation n’est pas initié.