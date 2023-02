Pour la septième année consécutive, lesBigBoss vous donnent rendez-vous lors des Digital Leaders Tourisme, Sports et Loisirs !

Pour la nouvelle édition de son événement phare, le spécialiste de la mise en relation business invite tous les décideurs du digital de ces secteurs à se rencontrer au Grand Hôtel de la belle ville de Cabourg, en Normandie.

Deux dates sont à marquer d’une pierre blanche : les jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023.

Ce nouvel opus est le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour tout professionnel qui souhaite donner une nouvelle dimension à son business et rencontrer de nouveaux partenaires ou prospects cibles dans les fonctions digitales de leur industrie.

Des rencontres business one-to-one avec des décideurs de grandes marques

Au cours de ces deux journées au bord de la Manche, les professionnels auront l’occasion de participer à des rencontres business one-to-one organisées avec une grande attention. En effet, lesBigBoss utilisent un algorithme de matchmaking afin de proposer des rendez-vous qualifiés à chacune des parties prenantes. Pour cette nouvelle édition des Digital Leaders Tourisme, Sports et Loisirs, ce seront plus de 1500 entrevues qui auront lieu. Au total, ce sont 125 décideurs et partenaires du digital de grandes entreprises qui participeront à l’événement. Parmi eux, lastminute.com, Le Figaro Voyage, le Puy du Fou, le ZooParc de Beauval ou encore l’Orange Bleue.

En parallèle de ces rendez-vous professionnels, les participants pourront également profiter des moments informels pour faire connaître leurs services, échanger sur des problématiques propres à leur secteur et développer leur réseau. Le cocktail networking et le Dîner de Gala seront des moments idéals pour interagir et échanger dans un cadre plus détendu. Autant dire que les occasions de discuter de vos ambitions et d’initier des affaires sur des projets engageants ne manqueront pas !

Découvrir les grandes tendances du secteur

Outre les rencontres, cet événement sera par ailleurs l’opportunité d’en savoir davantage sur les mutations en cours dans les secteurs du tourisme, du sport et des loisirs. Une conférence se tiendra spécifiquement sur ce sujet. Durant celle-ci, trois invités d’honneur prendront la parole : Nicolas Clair, Chief Executive Officer chez VeryChic, Yassine Hachem, Senior VP E-commerce & Customer Engagement chez Accor, Loïc Davrinche, Chief Marketing Officer chez Promovacances. Ils partageront leur expertise pour mettre en lumière six grandes tendances :

Le retour du leadership des Online Tourism Agencies (OTAs),

Le slow tourisme : staycation, proximité, responsabilité,

Ambivalence perso/pro : l’émergence d’une nouvelle demande,

L’IA au service de la personnalisation et des avantages fidélité,

Les nouveaux territoires de communication de la génération Z,

Comment rendre les sports et les loisirs plus accessibles avec une expérience client amplifiée et décloisonnée ?

L’objectif de cette conférence est d’aider les participants à mieux comprendre les grandes dynamiques en cours dans les trois secteurs et découvrir des leviers à mettre en place pour en tirer le meilleur parti. Pour trouver davantage d’inspiration, les décideurs et porteurs de projets pourront assister à la keynote de Louisiane Setton, Directrice Marketing chez Cercle de Voyages. Elle dévoilera comment ils sont parvenus à diffuser une culture d’innovation au sein de son agence. Ce retour d’expérience permettra de répondre à une question clé : comment devenir l’entreprise la plus innovante de son secteur ?

Pour les professionnels des secteurs du tourisme, du sport et des loisirs, l’événement organisé par lesBigBoss est le rendez-vous incontournable de l’année. En seulement deux jours, il est possible de rencontrer vos futurs partenaires ou clients et donner une nouvelle impulsion à votre projet, mais aussi d’en apprendre plus sur les transformations de votre industrie grâce aux conférences des experts. Autant dire que vous aurez toutes les cartes en main pour accélérer votre développement.

Pour participer à cet événement unique, il suffit de remplir le formulaire sur la page des Digital Leaders Tourisme, Sports & Loisirs. Les équipes des BigBoss vous recontacteront sous peu.