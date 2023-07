La Coupe du Monde de Rugby, qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre 2023, approche à grands pas. Avec plus de 400 millions de téléspectateurs uniques, 600 000 visiteurs étrangers attendus et une diffusion dans 223 pays, l’événement promet de marquer le monde du sport.

La compétition ayant lieu au sein de l’Hexagone, la World Rugby, la fédération internationale, a confié son orchestration au Comité d’Organisation France 2023. Ce dernier a dû s’occuper de la préparation et du financement, de la valorisation de l’image de la France à l’international, de la promotion de l’événement ainsi que de l’animation des membres de la Famille 2023, le programme de membership officiel de la compétition.

Pour atteindre tous ces objectifs, France 2023 s’est entouré des équipes de Qualifio, la plateforme de collecte de données first-party et zero-party et de marketing interactif. Dans une nouvelle étude de cas, découvrez les différentes mécaniques interactives mises en place par le Comité pour engager sa communauté.

Un accompagnement 360° pour un événement unique

La Coupe du Monde de Rugby est un événement de grande envergure attendu par des millions de supporters. Pour cette nouvelle édition, le Comité d’Organisation France 2023 a donc voulu mettre les petits plats dans les grands et engager davantage sa communauté. Pour ce faire, il s’est tout naturellement tourné vers Qualifio.

Comme vous le découvrirez dans cette étude de cas, le spécialiste du marketing interactif et le Comité ont travaillé main dans la main pour répondre aux objectifs de chaque département. La direction sponsoring, qui gère les partenariats, a utilisé Qualifio pour mettre en avant de façon interactive les différents partenaires, tandis que Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE), qui s’occupe des parties hospitalités et voyages, organise des concours de pronostics grâce à la plateforme.

« Nous essayons de comprendre les engagements réciproques des directions de France 2023 et de proposer des activations adéquates via Qualifio pour adresser la Famille 2023 », précise Godefroy de Saint Chamas, chef de projet marketing chez France 2023.

Un calendrier de campagnes interactives bien ficelé

Pour animer sa communauté jusqu’au jour J, France 2023 a établi un calendrier de campagnes interactives deux ans avant la compétition. Dès le début, le Comité a souhaité faire de la gamification la pièce maîtresse de sa stratégie de promotion. Des contenus ludiques, engageants et créatifs ont donc été imaginés afin de fournir à la Famille 2023 une expérience unique et des offres privilèges.

« Aujourd’hui, nous avons la base de données la plus importante et qualifiée du monde du rugby. Notre objectif principal étant l’animation de cette base de données, nous essayons de créer des mécaniques engageantes avec des lots attractifs et nous réalisons beaucoup de campagnes différentes, que ce soit des quiz, des concours photos ou des calendriers de l’Avent », explique Alexis Durand, chef de projet CRM chez France 2023.

Pour ce faire, l’organisation a utilisé la plateforme Qualifio pour créer toutes ses campagnes. Parmi celles-ci, le France 2023 Rugby Tour. De juillet à novembre 2022, un train a sillonné l’Hexagone pour promouvoir la Coupe du Monde de Rugby 2023. Durant ce parcours, 51 villes ont été traversées. Grâce au train-exposition, les fans ont pu découvrir les coulisses de la compétition et participer à un jeu-concours pour remporter des lots exceptionnels, comme des places VIP pour le match d’ouverture ou un ballon officiel de la compétition.

Le France 2023 Rugby Tour a été un véritable succès : 29 130 fans ont participé au concours, et 52 % d’entre eux se sont inscrits à la newsletter de France 2023 pour recevoir les informations et communications relatives à la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Tournoi des Six Nations, tournée d’automne, Movember… Toutes les occasions sont bonnes pour engager la Famille 2023. À chaque événement, France 2023 et Qualifio ont déployé des campagnes contextuelles, pertinentes et originales. Pour découvrir chacune d’entre elles, il suffit de télécharger l’étude de cas. Sa lecture vous permettra de connaître les secrets de la réussite pour maintenir une communauté engagée sur le long terme.