Ce jeudi 10 août, Virgin Galactic, entreprise fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, a envoyé ses tous premiers touristes dans l’espace. Après quasiment deux années particulièrement difficiles, la firme ne cache désormais plus ses ambitions.

Deuxième mission commerciale pour VSS Unity

Cela fait maintenant deux ans que l’entreprise a réalisé son vol inaugural. Prenant du retard sur ses projets, la firme a finalement effectué sa première mission commerciale le 29 juin dernier. Affrétée par le gouvernement italien, cette dernière a transporté quatre personnes issues de l’armée de l’air italienne et du Conseil national de la recherche du pays.

Le vol le plus récent, Galactic 02, était la deuxième mission commerciale, mais la première avec des touristes spatiaux, c’est-à-dire des personnes civiles. En plus de trois professionnels, trois passagers privés ont décollé à bord de Unity. Il s’agit de Jon Goodwin, ancien athlète olympique britannique, et de Keisha Schahaff et Anastatia Mayers. Cette mère et sa fille, originaires des Caraïbes, ont obtenu leur place par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif Space for Humanity.

La mission Galactic 02 a été lancée depuis le Spaceport America au Nouveau-Mexique. L’avion spatial de Virgin Galactic, VSS Unity, s’est détaché du transporteur Eve à une altitude de 13,5 kilomètres et a atteint la vitesse maximale de Mach 3 (environ 3 700 km/h). Unity a volé jusqu’à une altitude maximale de 88 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, à quelques kilomètres de la frontière internationalement reconnue de l’espace, connue sous le nom de ligne de Kármán. Le voyage a duré une heure avant que l’avion ne se pose.

Pendant quelques minutes, les passagers ont pu se détacher et expérimenter avec l’apesanteur, en plus d’observer les courbures de la Terre.

That magical moment when your dreams comes true #Galactic02 pic.twitter.com/k5NsNlXb6u — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023

Le secteur du tourisme spatial en plein essor, malgré des déconvenues

« Jon, Keisha et Ana incarnent chacun notre conviction fondamentale que l’espace est à la portée de tous, et nous sommes fiers que le vol d’aujourd’hui ait inspiré des personnes et des communautés du monde entier », s’est enthousiasmé Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, dans un communiqué.

« Le fait que je sois ici, le premier à voyager dans l’espace depuis Antigua, montre que l’espace devient vraiment plus accessible », a pour sa part commenté Keisha Schahaff. Désormais, Virgin Galactic prévoit de lancer Unity environ une fois par mois.

La cadence globale des vols de la société pourrait même s’accélérer considérablement dans quelques années, lorsque sa nouvelle classe d’avions spatiaux Delta sera mise en service. Ces véhicules pourront voler une fois par semaine, selon les représentants de la firme. Elon Musk dispose d’un ticket pour effectuer un voyage à bord de l’un de ses appareils. Ils sont disponibles à 450 000 dollars.

Le secteur du tourisme spatial, bien qu’il connaisse des difficultés à se développer, connaît une importante évolution, notamment grâce à Blue Origin et SpaceX. Avec la privatisation de l’orbite basse, cette tendance devrait encore s’accélérer dans les années à venir.