Alors que le milliardaire Richard Branson vient de voyager à la limite de l’espace à bord de VSS Unity, avion spécialement conçu pour le tourisme spatial par son entreprise Virgin Galactic, un porte-parole de cette dernière assure qu’Elon Musk possède d’ores et déjà son ticket pour prendre place, lui aussi, dans un appareil de Virgin Galactic.

Car si l’on pourrait penser que Musk et Branson ne s’apprécient guère, c’est loin d’être le cas. Dans une interview réalisée auprès du Sunday Times, Richard Branson a ainsi déclaré à propos du PDG de SpaceX qu’il était son « ami », dires qu’il a réitérés dans un tweet accompagné d’une photo des deux hommes. Bien qu’ils soient concurrents dans le secteur du spatial, leurs entreprises respectives, SpaceX et Virgin Galactic, n’évoluent pas vraiment dans le même domaine, la première visant un tourisme spatial plus éloigné de la Terre que la seconde. Ainsi, on ignore quand exactement Musk prendra place à bord du VSS Unity, mais l’on sait que l’entreprise vend des tickets pour 250 000 dollars.

En revanche, il ne faudra probablement pas s’attendre à une telle relation entre Richard Branson et Jeff Bezos, qui vient de quitter son poste de PDG d’Amazon pour se consacrer davantage à son autre entreprise, Blue Origin. D’ailleurs, il réalisera son tout premier vol à bord de la fusée New Shepard, elle aussi pensée pour le tourisme spatial en orbite basse, le 20 juillet prochain. En s’envolant ce dimanche 11 juillet, Branson a ainsi coupé l’herbe sous le pied de Bezos, qui allait devenir le premier milliardaire à atteindre l’espace dans un vaisseau conçu par sa propre firme.

En conséquence, Blue Origin s’est empressée de minimiser le vol de Virgin Galactic, qui a atteint l’altitude de 87 kilomètres, en expliquant que le VSS Unity n’allait que simplement effleurer l’espace. En effet, la « frontière » entre l’atmosphère terrestre et l’espace a été établie à 100 kilomètres d’altitude avec la ligne de Kármán. Lors de son prochain vol, Jeff Bezos devrait la dépasser légèrement avant de revenir sur Terre.

De son côté, SpaceX voit les choses en plus grand. À la fin de l’année, ou au début de 2022, elle opérera son premier vol de tourisme spatial avec quatre civils à bord d’une capsule Crew Dragon qui parcourront l’orbite terrestre.