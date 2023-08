PayPal vient de lancer sa cryptomonnaie stable, indexée sur le cours du dollar, le 7 août. Sobrement baptisé PayPal USD (PYUSD), il s’agit de la première stablecoin proposée par une entreprise gérant un système de paiement en ligne traditionnel.

« La transition vers les monnaies numériques nécessite un instrument stable, qui soit né en ligne et se connecte facilement à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain », a déclaré Dan Schulman, le PDG de PayPal, dans un communiqué. Ce cryptoactif sera entièrement garanti par des dépôts en dollars américains, des bons du trésor américain, et des équivalents de trésorerie similaire. Un PYUSD pourra être acheté ou vendu via la plateforme à un taux de 1 pour 1.

Pour mettre au point sa cryptomonnaie, la société américaine s’est associée à Paxos et s’est basée sur la blockchain Ethereum. Chaque mois, cette entreprise aura notamment la tâche d’auditer les réserves de PayPal afin de s’assurer qu’elle peut gérer sans soucis son stablecoin.

PayPal’s new stablecoin, PYUSD, is designed for payments and powered by Paxos. Users can now buy, sell, hold and transfer using the PayPal app or website. Learn more about this transformative stablecoin: https://t.co/R5u2sFv8QD

Note: you can find the PYUSD contract on GitHub…

— Paxos (@Paxos) August 7, 2023