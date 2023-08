Alibaba vient de révéler l’ouverture de son propre modèle de langage aux développeurs tiers. Cette initiative, qui intervient quelques jours après une annonce similaire de la part de Meta, démontre ...

Alibaba vient de révéler l’ouverture de son propre modèle de langage aux développeurs tiers. Cette initiative, qui intervient quelques jours après une annonce similaire de la part de Meta, démontre l’ambition de l’entreprise pour jouer un rôle de premier plan dans le secteur.

Deux versions du modèle en libre accès

En avril dernier, le géant chinois dévoilait Tongyi Qianwen, son modèle de langage similaire à GPT-4 d’OpenAI. Celui-ci permet de générer du contenu en anglais et en chinois et dispose de modèles de différentes tailles, y compris sept milliards de paramètres et plus.

Alibaba va mettre en libre accès le modèle à sept milliards de paramètres appelé Qwen-7B, ainsi qu’une version conçue pour les applications conversationnelles, appelée Qwen-7B-Chat. Ainsi, les chercheurs, les universitaires et les entreprises du monde entier pourront utiliser le modèle pour créer leurs propres applications d’intelligence artificielle (IA) générative sans avoir à former leurs propres systèmes.

Les organisations comptant plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels devront obtenir une licence libre de droits auprès d’Alibaba, a précisé la firme. Elle assure, en outre, que Tongyi Qianwen possède des versions comportant un plus grand nombre de paramètres, mais que ceux-ci n’ont pas été mis en libre accès.

Les efforts de la Chine dans le secteur de l’IA

Cette annonce intervient alors qu’Alibaba cherche à renforcer sa division de cloud computing en investissant dans l’IA. Elle considère son unité cloud comme un futur domaine critique pour sa rentabilité et sa croissance. C’est également la première fois qu’une grande entreprise technologique chinoise ouvre son modèle de langage à la concurrence.

En effet, l’Empire du Milieu tente de rattraper les États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle. Pékin encourage ses entreprises à développer rapidement des modèles d’IA nationaux et « contrôlables » capables de rivaliser avec ceux mis au point par les géants américains. D’autres mastodontes de la tech chinois, à l’instar de Tencent ou de Baidu, travaillent également sur des modèles d’IA générative.

Avec le déploiement de son modèle, Alibaba entre directement en concurrence avec Meta. Il y a quelques jours, la firme de Mark Zuckerberg annonçait la mise en libre accès de son modèle Llama 2, ainsi que sa commercialisation via Microsoft Azure. D’ailleurs, Alibaba a intégré l’IA à ses services de cloud computing.