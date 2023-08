Si l’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres au sein de la Silicon Valley, la réaction des investisseurs aux résultats trimestriels des géants de la tech démontre que ces ...

Si l’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres au sein de la Silicon Valley, la réaction des investisseurs aux résultats trimestriels des géants de la tech démontre que ces derniers se concentrent encore principalement sur l’activité principale.

Google et Meta récompensées pour les performances de leur activité principale

Après de longs trimestres difficiles, Google et Meta ont vu leur croissance repartir à la hausse au second trimestre 2023. Dans les deux cas, les sociétés ont été boostées par leur activité publicitaire, qui constitue le cœur de leurs opérations. Elles ont chacune réalisé une meilleure performance que ce à quoi s’attendaient les analystes.

Après la publication de leurs résultats financiers, les entreprises sont revenues à des niveaux boursiers qu’elles n’avaient pas atteints depuis le début de l’année 2022, augmentant respectivement de 5,8 % et de 4,4 % dès le lendemain. En revanche, les investisseurs de Microsoft n’ont pas été aussi satisfaits des résultats de son principal moteur de revenus, le cloud computing.

Si les ventes d’Azure ont franchi une étape importante, représentant désormais plus de la moitié des 110 milliards de dollars de revenus liés au cloud de l’entreprise cette année, la croissance des ventes a ralenti. En conséquence, l’action de Microsoft a perdu 3,8 % le lendemain de la publication des résultats.

Pourtant, la firme de Redmond est sans doute la plus avancée dans le secteur de l’IA, grâce à son investissement massif dans OpenAI. L’engouement des clients pour ses produits liés à l’IA n’a pas suffi à compenser le ralentissement de la croissance d’Azure aux yeux des investisseurs.

Les big tech investissent massivement dans l’IA

Les chiffres ne trompent pas. Le cours de l’action de ces trois big tech témoigne de l’importance octroyée à leur activité principale par les investisseurs, malgré le boom que subit le secteur de l’IA depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022.

Lors de leur appel avec les investisseurs, les dirigeants de Google, Meta et Microsoft ont tous annoncé de très importants financements dans des infrastructures liées à l’IA. En parallèle, ils ont affirmé que leurs produits basés sur la technologie devenaient de plus en plus rentables, en aidant à améliorer les résultats de recherche ou en recommandant les stories et Reels sur Instagram.

Cet accent mis sur l’IA lors des bilans trimestriels permet aux entreprises de justifier leurs investissements massifs dans la technologie, car cela démontre qu’elles savent d’ores et déjà la rentabiliser. Mais très vraisemblablement, les investisseurs ne se basent pas encore uniquement sur l’IA ; il aurait été facile de penser le contraire, tant le secteur est mis en avant par l’industrie technologique.