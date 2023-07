Ericsson a décidé de faire appel à Intel pour doper la future infrastructure 5G qu’elle proposera. Le 25 juillet 2023, l’entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs a annoncé qu’elle travaillerait ...

Ericsson a décidé de faire appel à Intel pour doper la future infrastructure 5G qu’elle proposera. Le 25 juillet 2023, l’entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs a annoncé qu’elle travaillerait sur la création d’une puce dédiée à ces équipements réseau.

Les compétences d’Intel au service des infrastructures réseaux 5G

Les deux entreprises vont optimiser les processeurs Intel Xeon Scalable de quatrième génération. Ces composants électroniques seront principalement utilisés pour le Cloud Radio Access Network (C-RAN), une architecture dédiée aux réseaux mobiles.

Dans le cadre de leur accord, Intel fabriquera également des systèmes sur puces (SoC) 5G personnalisées pour qu’Ericsson puisse concevoir des équipements de pointe pour sa future infrastructure réseau. L’entreprise américaine devrait utiliser sa technologie de fabrication la plus avancée, du moins parmi celles qu’elle a déjà présentées, pour créer ses SoC sur mesure.

Se sachant en retard par rapport à son plus féroce concurrent, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), Intel avait dévoilé sa feuille de route en 2021 pour redevenir le leader des semi-conducteurs. Celle-ci consistait à atteindre les procédés de gravure en 2 nm (20A) puis en 1,8 nm (18A) à l’horizon 2025. L’entreprise semble tenir ses promesses puisqu’elle a précisé que cette nouvelle puce serait gravée grâce à la technologie 18A d’ici deux ans.

Ericsson, en perte de vitesse ces derniers mois, se raccroche tout de même à la 5G

« Ericsson a une longue histoire de collaboration étroite avec Intel, et nous sommes ravis de l’étendre davantage car nous utilisons Intel pour fabriquer nos futurs SoC 5G personnalisés sur leur nœud de processus 18A, ce qui est conforme à la stratégie à long terme d’Ericsson pour une plus chaîne d’approvisionnement résiliente et durable », a déclaré Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson.

Malgré tout, l’équipementier suédois navigue en eaux troubles depuis plusieurs mois. Les opérateurs télécoms ont décidé de ralentir leurs investissements dans le déploiement du réseau 5G, ce qui a eu un impact non négligeable sur les bénéfices des fournisseurs. La firme avait annoncé la suppression de 8 500 postes d’ici la fin de l’année, elle qui a vu sa valeur réduire de près de 50 % en un an.

Toutefois, plusieurs acteurs du secteur restent confiants, à l’image de Pekka Lundmark, le patron de Nokia, qui considère que « le retour des investissements n’est qu’une question de timing, car le trafic de données grâce à la 5G continue de croître de 20 à 30 % par an ». De son côté, le PDG d’Ericsson, Erik Börje, est également convaincu « que le marché se redressera d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine ».