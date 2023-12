AT&T a fait son choix pour la remise à niveau de ses équipements réseaux. Le 5 décembre, l’opérateur a décidé de s’associer à Ericsson, au détriment de Nokia, signant un ...

AT&T a fait son choix pour la remise à niveau de ses équipements réseaux. Le 5 décembre, l’opérateur a décidé de s’associer à Ericsson, au détriment de Nokia, signant un accord d’une valeur de 14 milliards de dollars. L’opérateur américain a été convaincu par l’entreprise suédoise de télécommunication qui l’accompagnera dans la création d’un réseau d’accès radio ouvert, ou Open RAN, une technologie encore peu exploitée par les opérateurs.

Le choix d’AT&T pourrait bien encourager d’autres opérateurs à franchir le pas

L’Open RAN, contrairement à une architecture réseau mobile classique, permet aux opérateurs d’exploiter du matériel provenant de plusieurs fournisseurs. En ayant la possibilité de faire appel à un plus grand nombre de distributeurs, les opérateurs non seulement à la fois optimiser leurs coûts, mais aussi choisir les équipements avec les meilleures performances, tout en gagnant en flexibilité, chacun pouvant paramétrer le réseau selon ses besoins.

L’Open RAN est devenu une approche plus qu’intéressante lorsque les États-Unis ont décidé d’imposer des sanctions au géant chinois des télécoms, Huawei. Représentant un risque pour la sécurité nationale, les opérateurs américains n’ont plus été autorisés à collaborer avec société, et ont dû se tourner vers les deux autres mastodontes du secteur, Ericsson et Nokia. En faisant le choix de l’Open RAN, AT&T bénéficie de fait d’une multitude de fournisseurs, avec peu de risque de perturbation.

Borje Ekholm, directeur général d’Ericsson, a qualifié l’accord signé avec AT&T de « changement stratégique de l’industrie », ajoutant qu’il créera « de nouveaux moyens pour les opérateurs de monétiser le réseau ». En 2024, l’opérateur américain débutera ses travaux, et espère que 70 % du trafic de son réseau sans fil passe par des plateformes ouvertes d’ici trois ans. Comptant plus de 100 000 nœuds, le réseau fait partie des plus denses du pays. L’entreprise devra moderniser dans un délai très court l’ensemble des interfaces existantes entre chacun de ces nœuds afin de transformer le réseau actuel en Open RAN.

Le choix d’AT&T pourrait encourager les opérateurs du monde entier à s’orienter vers des réseaux ouverts. Voyant un géant des télécoms se tourner vers cette technologie avec sérénité, le secteur pourrait avoir moins d’a priori sur le sujet. Outre l’opérateur américain, l’allemand 1&1 avec l’aide du nippon Rakuten, a lancé le quatrième réseau mobile d’Allemagne, « le premier et le seul réseau mobile 5G Open RAN entièrement virtualisé du vieux continent ». Les deux partenaires ont mis deux ans avant de mettre au point leur réseau ouvert. Leur initiative avait été stimulée par le gouvernement allemand qui souhaitait le développement de solutions Open RAN depuis 2021.