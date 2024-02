C’est officiel, Nokia et Dell marchent désormais main dans la main pour le déploiement de réseaux 5G « privés » (c’est-à-dire détenus et exploités, ou loués, par des organisations individuelles), mais aussi pour mieux adapter leurs réseaux au cloud. C’est en tout cas ce que les deux groupes ont annoncé ce 15 février par l’intermédiaire d’un communiqué de presse commun.

Une des premières conséquences de ce nouveau rapprochement concernera Nokia AirFrame, l’activité de centre de données de l’équipementier scandinave, axée sur le cloud. On apprend en effet que les clients de Nokia AirFrame migreront bientôt vers les serveurs Dell PowerEdge, « spécialement conçus pour les charges de travail des réseaux de télécommunications modernes », ont commenté les deux groupes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Nokia et Dell se lient (encore plus) étroitement

En sens inverse, on découvre que le Nokia Digital Automation Cloud (NDAC) deviendra pour sa part la plateforme sans fil et privée préférentielle de Dell pour répondre aux besoins de certains de ses clients. Un renvoi d’ascenseur parmi d’autres prévus dans le cadre de cet accord, stratégique, signé entre les deux entreprises. Un accord qui repose toutefois sur un partenariat pré-existant, désormais renforcé et étendu, souligne Reuters.

Autre projet commun de Nokia et Dell concernant le NDAC : son intégration avec la plateforme logicielle NativeEdge du géant texan. L’objectif ? « Faire progresser les architectures de réseau ouvertes, dans l’écosystème des télécommunications, mais aussi dans les cas d’utilisation privés de la 5G au sein des entreprisesexpliquent les deux groupes. Ces architectures de réseau ouvertes sont importantes car elles permettent une plus grande compatibilité, mais aussi une meilleure interopérabilité, entre des services et des appareils conçus et commercialisés par différents fabricants.

On apprend enfin que le partenariat étoffé de Nokia et Dell concernera aussi certains efforts de recherche et de développement des deux groupes, ainsi que des tests d’applications et de plateformes au sein du Dell Open Telecom Ecosystem Lab, lit-on.

« Notre collaboration continue avec Dell nous aidera à répondre aux besoins futurs de nos clients en raison des demandes croissantes sur les réseaux et à fournir des solutions pour aider les fournisseurs de services de communication à faire évoluer les réseaux modernes vers le nuage », a pour sa part commenté Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie de Nokia.