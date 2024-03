Le géant suédois annonce une nouvelle vague de licenciements dans son pays d’origine. Aux côtés de Nokia, il compte parmi les plus importants fournisseurs d’équipements 5G au monde. Rationalisation des dépenses chez Ericsson Dans une déclaration, Ericsson explique que cette initiative s’inscrit dans un plan de réduction des coûts plus ...

Le géant suédois annonce une nouvelle vague de licenciements dans son pays d’origine. Aux côtés de Nokia, il compte parmi les plus importants fournisseurs d’équipements 5G au monde.

Rationalisation des dépenses chez Ericsson

Dans une déclaration, Ericsson explique que cette initiative s’inscrit dans un plan de réduction des coûts plus large cette année. Celui-ci comprend d’autres efforts pour améliorer l’efficacité de l’entreprise, alors qu’elle « s’attend à un marché des réseaux mobiles difficile en 2024, avec une nouvelle contraction des volumes, les clients restant prudents ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le marché du smartphone connaît d’importants remous depuis de longs mois, car les consommateurs se montrent moins enclins à dépenser. Un contexte qui affecte particulièrement les géants des télécoms européens. La situation est exacerbée par l’environnement concurrentiel en Europe, qui nuit au retour sur investissement.

Ericsson et Nokia peinent à se remettre. L’année dernière, le géant suédois procédait déjà à la suppression de 8 500 postes. Son rival finlandais, lui, a annoncé en octobre que 14 000 personnes seraient licenciées.

Ils doivent en outre faire face à l’émergence des réseaux Open RAN. Cette architecture permet aux opérateurs d’exploiter du matériel provenant de plusieurs fournisseurs, à la fois pour optimiser leurs coûts, mais aussi choisir les équipements avec les meilleures performances, tout en gagnant en flexibilité.

En amont, Ericsson prévoit d’éliminer des installations et de faire appel à des consultants, tout en rationalisant ses opérations. La société négocie avec les syndicats concernant ces nouvelles coupes, qui touchent environ 8,6 % de l’effectif suédois. « Notre objectif est de gérer ce processus avec équité, respect et professionnalisme, conformément à la convention collective et au droit du travail suédois », a commenté un porte-parole du groupe. À la fin 2023, il comptait 99 950 employés dans le monde.

Les licenciements se poursuivent dans la tech

Le cas d’Ericsson n’est pas isolé dans le monde de la tech. De nombreuses entreprises multiplient les suppressions de postes depuis la fin 2022, dans un contexte économique défavorable. Un phénomène qui s’explique aussi, pour certains, par un repositionnement stratégique au profit de l’intelligence artificielle. Ericsson et Nokia ne font toutefois pas partie de ces cas spécifiques.

Plus de 50 000 travailleurs ont été licenciés par près de 200 entreprises technologiques depuis le début de l’année. En 2023, ce sont 260 000 travailleurs qui ont été touchés, à travers environ 1 200 sociétés.