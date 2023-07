Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Photographie : TechCrunch / FlickR / CC BY 2.0.

Ce lundi 24 juillet, le projet de cryptomonnaie de Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a officiellement été lancé. Baptisé Worldcoin, il exige des utilisateurs qu’ils prouvent leur identité.

Prouver son identité

Fondée il y a trois ans, la start-up est basée à San Francisco et à Berlin. Son concept est novateur dans le monde de la cryptomonnaie, car la société s’appuie également sur la technologie de l’intelligence artificielle (IA). Un fait peu étonnant, compte tenu du fait que son cofondateur est également le père de ChatGPT.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Worldcoin estime que prouver son identité est une nécessité dans le contexte actuel, alors que les modèles d’IA générative sont de plus en plus utilisés. Ainsi, la monnaie repose sur un petit dispositif appelé « orb » pour scanner les yeux des personnes afin de générer une identité numérique unique, appelée « World ID ». Celle-ci accorde à son détenteur une « preuve d’identité », selon la terminologie de Worldcoin.

« Worldcoin est une tentative d’alignement à l’échelle mondiale. Le voyage sera difficile et le résultat est incertain », admet la start-up. Pour l’heure, la cryptomonnaie n’est disponible que dans 35 villes réparties dans 20 pays. Craignant que les cryptomonnaies ne servent de véhicule à la spéculation et à la fraude, les autorités américaines sévissent contre les actifs numériques. En conséquence, Worldcoin n’est, pour le moment, pas accessible aux États-Unis.

Les ambitions d’Altman avec Worldcoin malgré le contexte défavorable

En plus des obstacles réglementaires, le secteur des cryptomonnaies traverse une période particulièrement mouvementée. Celle-ci a provoqué l’effondrement d’entreprises phares du marché comme FTX et Celsius. Pour sa part, Worldcoin voit ses ambitions commerciales limitées à cause de la situation outre-Atlantique.

Malgré le contexte défavorable, les investisseurs ont injecté environ 250 millions de dollars dans Worldcoin. La firme a prévu de conserver environ 20 % de tous les jetons qu’elle émet, afin de financer « la production d’orbes et le développement initial du protocole ». Elle souhaite également s’en servir pour assurer le développement et la maintenance de l’écosystème.

« En cas de succès, nous pensons que Worldcoin pourrait augmenter considérablement les opportunités économiques, mettre à l’échelle une solution fiable pour distinguer les humains de l’IA en ligne tout en préservant la vie privée, permettre des processus démocratiques mondiaux, et éventuellement montrer une voie potentielle vers le revenu de base universel financé par l’IA ». Sam Altman est un partisan de cette solution pour lutter contre les inégalités de revenus.

Worldcoin a déjà enregistré plus de 2 millions d’inscriptions. Sa valeur a grimpé jusqu’à 3,58 dollars par rapport à son prix initial de 1,70 dollar, avant de se stabiliser à 2,52 dollars.