Déjà concurrencées par les smartphones, les cartes bleues physiques vont davantage disparaître. D’ici la fin de l’année, Amazon va proposer le paiement sans contact avec la paume de la main. Ce nouveau moyen de paiement sera déployé dans l’ensemble de ses supermarchés Whole Foods Market aux États-Unis.

Amazon One est utilisé par plusieurs entreprises

Dans une longue publicité, Amazon a annoncé élargir aux 500 points de vente de Whole Foods Market sa technologie Amazon One. Pour utiliser ce service, les clients doivent détenir un compte sur le site du géant de l’e-commerce et enregistrer préalablement leur carte bleue. Ils sont ensuite invités à numériser la paume de chacune de leurs mains en magasin pour pouvoir régler leurs achats.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette technologie a été introduite en 2020 dans la chaîne de magasins Amazon Go. Ces commerces d’un nouveau genre permettent aux clients de faire leurs courses en toute autonomie, et ce sans avoir à passer par une caisse. Les clients scannent leur main avant d’entrer et sortir dès qu’ils ont trouvé leurs articles. Des caméras détectent automatiquement les produits qui sortent du magasin.

Dans la description d’Amazon One, l’entreprise indique que les images de paumes enregistrées par les terminaux sont cryptées et conservées dans un espace numérique réservé et sécurisé. Elle ajoute que l’accès à cet espace est « très limité » et destiné uniquement aux spécialistes.

L’image de la paume n’est pas une simple photographie, mais une cartographie entièrement du réseau vasculaire de la main. Cette précision permet à Amazon de s’assurer qu’une « signature palmaire ne puisse pas être dupliquée, à la différence d’une carte de crédit ou d’un mot de passe ».

Amazon One est déjà utilisé par des sociétés tierces. La technologie est notamment déployée dans plusieurs stades comme le Bridgestone Arena à Nashville, le Climate Pledge Arena à Washington, le Globe Life Field à Arlington au Texas, le Lumen Field à Seattle, le T-Mobile Center à Kansas City, ou encore au Texas A&M’s Kyle Field. Des terminaux de paiement biométrique ont également été placés dans une chaîne de restauration rapide.

Amazon n’est pas la seule entreprise à miser sur la généralisation de la reconnaissance de la paume. Depuis l’automne dernier, Tencent propose Wechat Palm dans ses magasins à Shenzhen. Une technologie qui a été installée, en mai 2023, dans le métro de Pékin pour passer les portiques de sécurité.